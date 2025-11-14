ЕС в ближайшие недели подготовит новый санкционный пакет против России, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в ближайшие недели Евросоюз подготовит новый пакет санкций против России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы в ЕС подготовим в ближайшие недели следующий санкционный пакет", - заявил Мерц.
По его словам, Европейский Союз намерен усиливать давление на Кремль и сосредоточиться на борьбе с уклонением от действующих ограничений.
Мерц напомнил, что работа над усилением санкций продолжается на уровне институтов ЕС.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о том, что Евросоюз начал подготовку нового, уже 20-го пакета санкций против России из-за ее агрессивной войны против Украины.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает в течение месяца содержания 20-го пакета санкций Евросоюза против России и предлагает добавить в него российских юридических и физических лиц, которые зарабатывают на энергоресурсах, и лиц, причастных к похищению украинских детей.
