РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12542 посетителя онлайн
Новости Санкции ЕС против России
223 2

ЕС в ближайшие недели подготовит новый санкционный пакет против России, - Мерц

мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в ближайшие недели Евросоюз подготовит новый пакет санкций против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы в ЕС подготовим в ближайшие недели следующий санкционный пакет", - заявил Мерц.

По его словам, Европейский Союз намерен усиливать давление на Кремль и сосредоточиться на борьбе с уклонением от действующих ограничений.

Мерц напомнил, что работа над усилением санкций продолжается на уровне институтов ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Миндичгейт": ЕС ожидает от Украины прозрачности и реформ, - Politico

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о том, что Евросоюз начал подготовку нового, уже 20-го пакета санкций против России из-за ее агрессивной войны против Украины.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает в течение месяца содержания 20-го пакета санкций Евросоюза против России и предлагает добавить в него российских юридических и физических лиц, которые зарабатывают на энергоресурсах, и лиц, причастных к похищению украинских детей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Молодые мужчины из Украины должны меньше приезжать в Германию. Они нужны в своей стране, - Мерц

Автор: 

россия (98035) санкции (12036) Евросоюз (17821) Фридрих Мерц (273)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Диана справа, санкції вводять вводять в вони шахедів все більше і більше виробляють, а ми не під санкціями але пасемо задніх, потужний не знаеш в чому справа?
показать весь комментарий
14.11.2025 17:31 Ответить
Ви там акуратно з потужностями санкцій, а то ше московія на друзки розсипеться. Перш за усе, ви ж цього боїтеся?
показать весь комментарий
14.11.2025 18:23 Ответить
 
 