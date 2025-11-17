Ціни на російську нафту впали до $36,6 за барель. Це найнижчий рівень за 2,5 року

Ціни на російську нафту минулого тижня впали до найнижчого рівня за понад 2,5 року.

Зокрема, ціна на російську нафту марки Urals у чорноморському порту Новоросійськ минулого четверга падала до $36,61 за барель, це найнижчий показник з березня 2023 року, передає Bloomberg. 

Схожа тенденція спостерігалася і в Балтійському морі. Минулої п'ятниці ціни в обох логістичних вузлах дещо зросли.

Минулої п'ятниці світові ціни на нафту підскочили приблизно на 2% через побоювання щодо стабільності постачань після того, як російський порт Новоросійськ призупинив експорт нафти після атаки українських безпілотників. Однак вже в неділю Новоросійський порт відновив завантаження російської нафти на експорт, повідомляло Reuters.

Російська нафта дешевшає через збільшення знижок для покупців. Дисконт на нафту Urals наприкінці минулого тижня зріс до $23,52 за барель щодо Brent, що є найбільшим показником з червня 2023 року, свідчать дані Argus.

знижки на російську нафту

Знижки значно зросли після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа 22 жовтня внесла до чорного списку компанії "Роснєфть" та "Лукойл", щоб посилити тиск на російського лідера Володимира Путіна щодо припинення війни в Україні.

Ці санкції набудуть чинності 21 листопада, але попит на російську нафту на міжнародних ринках вже впав, а деякі нафтопереробні заводи в Китаї, Індії та Туреччині вже призупиняють закупівлі російської нафти та шукають альтернативні джерела постачань.

Як повідомлялося, станом на 10 жовтня знижки на російську нафту сорту Urals у портах на Балтійському та Чорному морях досягли $20 за барель. Для порівняння, на початку листопада розмір знижок становив $13-14 за барель, до введення санкцій США проти "Лукойлу" та "Роснєфті" 22 жовтня – $11-12 за барель. 

Максимальних значень дисконт Urals до Brent сягав у другому кварталі 2022 року – $31,9 за барель і в першому кварталі 2023 року – $30 барель.

Нагадаємо, у жовтні адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні". Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл", а також всі їхні дочірні компанії. OFAC встановило крайній термін до 21 листопада для компаній, щоб згорнути свій бізнес за кордоном.

Працюй, працюй, грошовий станочок засрашки. Розкручуйся інфляція. Сповільнюйся і йди в каматоз цивільна економіка. Розвалюйся військова економіка з-за кризи неплатежів. Саме це ж планувало *****, коли починало війноньку...
17.11.2025 15:41 Відповісти
Ну вона різна. Є більш-менш рентабельні дірки у землі. А є і такі, з яких йде водяно-нафтова суміш, де води 93-95%. Взимку ці дірки гріють, щоб вода не замерзла. У таких скважин собівартість видодбутку сягає до 40-45 зелених. Взагалі є думка, що коли ціна уралс буде 45 долярів, гроші на війну скінчаться.
17.11.2025 16:32 Відповісти
​США получают контроль над нефтью Венесуэлы, Мадуро готовится бежать в Россию - СМИ

Соединенные Штаты могут взять под контроль крупнейшие нефтяные запасы планеты - почти 300 миллиардов баррелей венесуэльской нефти.
Если США получат доступ к венесуэльской нефти, мировые цены могут обрушиться, и это станет тяжелейшим ударом по России, чья экономика критически зависит от экспорта сырья.
17.11.2025 17:07 Відповісти
Чутки різні. Точних цифр ніхто не каже. Але, високовірогідно, не нижче 35-40 баксів. І ніяких можливостей покращити цей показник - в них немає. А з часом цей показник гіршає. Бо в них давно скінчилися родовища, з яких нафта "тече" - переважна більшість родовищ в них давно працює через закачування під землю води і викачування "емульсії" - нафти, перемішаної з водою. Кожна "нафтокачка" в них - це навіть не просто "качання", а закачування води, викачування "емульсії" і сепарація води та нафти з того "розчину", що теж жере енергію, а значить це витрати.

В 70х частка води в "емульсії" - була "менше 1%". Зараз частка води - від 80% (це не жарт і не помилка, саме більше 80%). І ситуація погіршується. Бо нових родовищ, без води, в них просто немає, з шельфу вони не видобувають, бо немає технологій. Саме тому останній пакет санкцій рудого лайна виявився таким "болючим" для ***** - основні покупці нафти почали відмовлятись (читай - вимагати ще більших дисконтів), а за цін нижче $40 - для засрашки там прибуток вже зовсім копійчаний.
Американська нафтова компанія Chevron розглядає можливість придбання закордонних активів «Лукойлу» після того, як влада США ввела санкції проти російської компанії. Про це пише Reuters.

За їхніми словами, Chevron вивчає варіанти купівлі лише тих активів «Лукойлу», які вже мають перетини з американською фірмою. Водночас придбавати весь портфель активів компанія не планує.
Кількома днями раніше Reuters писав, що купівлею закордонних активів «Лукойлу» також зацікавилася американська компанія Carlyle.
Родовищ доволі багато, родовища різні. Поки що "баланс" - на користь *****. Але ситуація стрімко погіршується. І з боку конкуренції на світовому ринку, покращеної санкціями (на планеті - профіцит видобутку нафти, якщо хто не знає). І з боку системної деградації родовищ самої засрашки - відсоток води в "емульсії", яку переважно видобуває засрашка, за 40 років піднявся з "менше 1%" до "83% це ще добре". Це не жарт - основний спосіб видобутку в засрашки зараз - це закачування під землю води, викачування "емульсії" (перемішаної води та нафти) і сепарація тієї "емульсії". Відсоток нафти в ній - з кожним роком падає. Витрати на видобуток - зростають.

PS: це взагалі якась в засрашинців повна шизофренія - вони реально стрімко "закопують" свою економіку. З-за відсутності інвестицій в видобуток (в т.ч. на шельфі) - вони критично виснаджують наявні родовища. Це означає - просто розвал індустрії в середньостроковому терміні (реально, через 10-15 років засрашка почне ІМПОРТУВАТИ нафту і нафтопродукти не з-за того, що Україна їм розвалює нафтопроводи чи НПЗ, а тому що самі видобувати достатньо для себе будуть не здатні. А якщо ще й ціна на світовому ринку впаде на 20-30%).
в них ще газ є. На ньому проживуть
Видобуток газу - теж не безкоштовний. Профіцит видобутку газу на планеті - теж в наявності. Купувати його в ЄС від засрашки стали в 15 разів менше, ніж ще 5 років тому (220 лярдів кубів в 2020 році -> 15 лірядів кубів в 2025 році). Іншим покупцям впарити - важко, бо вибір постачальників великий. Сама засрашка газифікована ледь на 25%.

Тобто вони приблизно 200 лярдів кубів вже 4й рік намагаються "кудись приткнути". 120 лярдів кубів вони просто перестали видобовувати. На 80 лярдів - знайшли якихось покупців (які їм платять в рази менше за ЄС).

Саме тому зараз в них Газпром не те що банкрот, але вже на межі - з донора бюджету він вже в 2023 році перетворився на субсидіата, тобто цмокче "дотації", аби не паралізувало його діяльність. 1/6 частину видобутку вони ВЖЕ законсервували. Санкції продовжують тиснути. Китай все менше купує.

Здавалося б - газ же сам з землі шуршить, направляй в трубу і рахуй грошики. Але зась. Газоперекачувальні станції - самі працюють на газу. Транспортування газу з Сибіру будь-куди - зжирає чи не більшу частину самого газу. Зарплати і підрядникам - плати. Корупцію ніхто не відміняв... Ну, відповідно, Газпром став не "дойною коровою режиму", а "національною бідою" в засрашці.
і тим не менш. З економікою у них все майже ок
Ну звісно ж "все майже ок". Саме з-за того, що з економікою у них все ок, вони фактично згортають "контрактну" модель мобілізації (коли по 5 мільйонів срублів за підписання платили) і переходять до примусової мобілізації безкоштовного "м'яса" ("резервістів набираємо для захисту стратегічних об'єктів" - з наступним переведенням в штурмовики українських посадок).

Все настільки "ок" з економікою, що "плановий" дефіцит бюджету 2025 року в 1.5 трильйона на кінець жовтня 2025 перетворився в 5.8 трильйонів фактичних ("профінансованих" шляхом друку нічим не забезпечених грошей) з вірогідною перспективою перетворення в 8 трильйонів надрукованих грошей до кінця року.

І все настільки добре з економікою, що вони ПДВ піднімають з 20 до 22%, ріжуть малий бізнес (переводячи його з аналогу "єдиного податку" з копійчаними податками на загальну систему, з обліком і сплатою ПДВ) а офіційний план на штрафи піднімають з 100 лярдів до 300 лярдів.

І все все просто класно, тому "планують" на наступний рік 3.8 трильйони срублів дефіциту (читай - друку грошей, бо в кредит їм ніхто, навіть кєтай не дає).

Якщо не знаєте - в них там банки вже почали відмовляти в видачі депозитів. Але хитро: приходиш знімати, а тобі кажуть "наша система визначила, що ви підпали під дію шахраїв, тому всі ваші рахунки заблоковано. Пишіть заяву на перевірку. Коли розблокують? А хєр зна, порядок перевірок ще не затверджений, чекаємо від ЦБ інструкцію.
Для цього реально повинні США, Канада, Австралія, Японія та ЄС прийняти закони для повного припинення продажів ДВС-авто хоча б з 2035 року. Поетапного, звісно. Одного Китаю з його жостким субсидуванням електромобіле-індустрії, в умовах падіння економіки, поки що замало для переходу ринку нафти на подібні ціни (читай - жорстку конкуренцію виробників Перської затоки з всіма іншими, в кого вартість видобутку трішки вища за $20/бочка).

От тоді профіцит видобутку та виробництва нафтопродуктів стане невідворотним і реально вже через 5 років підштовхне саудитів та інших до цін в $20-15-10/барель на протязі "до 10 років" - аби конкуренти втратили (законсервували) свої виробничі потужності і мали після цього строку вкладати величезні кошти для відновлення своїх індустрій видобутку. От тоді ціна нафти знов підніметься до 70-100. І основним споживачем нафти буде - хімічна промисловість, а не індустрія дуповозок.
