Ціни на російську нафту впали до $36,6 за барель. Це найнижчий рівень за 2,5 року
Ціни на російську нафту минулого тижня впали до найнижчого рівня за понад 2,5 року.
Зокрема, ціна на російську нафту марки Urals у чорноморському порту Новоросійськ минулого четверга падала до $36,61 за барель, це найнижчий показник з березня 2023 року, передає Bloomberg.
Схожа тенденція спостерігалася і в Балтійському морі. Минулої п'ятниці ціни в обох логістичних вузлах дещо зросли.
Минулої п'ятниці світові ціни на нафту підскочили приблизно на 2% через побоювання щодо стабільності постачань після того, як російський порт Новоросійськ призупинив експорт нафти після атаки українських безпілотників. Однак вже в неділю Новоросійський порт відновив завантаження російської нафти на експорт, повідомляло Reuters.
Російська нафта дешевшає через збільшення знижок для покупців. Дисконт на нафту Urals наприкінці минулого тижня зріс до $23,52 за барель щодо Brent, що є найбільшим показником з червня 2023 року, свідчать дані Argus.
Знижки значно зросли після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа 22 жовтня внесла до чорного списку компанії "Роснєфть" та "Лукойл", щоб посилити тиск на російського лідера Володимира Путіна щодо припинення війни в Україні.
Ці санкції набудуть чинності 21 листопада, але попит на російську нафту на міжнародних ринках вже впав, а деякі нафтопереробні заводи в Китаї, Індії та Туреччині вже призупиняють закупівлі російської нафти та шукають альтернативні джерела постачань.
Як повідомлялося, станом на 10 жовтня знижки на російську нафту сорту Urals у портах на Балтійському та Чорному морях досягли $20 за барель. Для порівняння, на початку листопада розмір знижок становив $13-14 за барель, до введення санкцій США проти "Лукойлу" та "Роснєфті" 22 жовтня – $11-12 за барель.
Максимальних значень дисконт Urals до Brent сягав у другому кварталі 2022 року – $31,9 за барель і в першому кварталі 2023 року – $30 барель.
Нагадаємо, у жовтні адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні". Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл", а також всі їхні дочірні компанії. OFAC встановило крайній термін до 21 листопада для компаній, щоб згорнути свій бізнес за кордоном.
Це якщо той фонд вже не розшматовано між опг Озєро
В 70х частка води в "емульсії" - була "менше 1%". Зараз частка води - від 80% (це не жарт і не помилка, саме більше 80%). І ситуація погіршується. Бо нових родовищ, без води, в них просто немає, з шельфу вони не видобувають, бо немає технологій. Саме тому останній пакет санкцій рудого лайна виявився таким "болючим" для ***** - основні покупці нафти почали відмовлятись (читай - вимагати ще більших дисконтів), а за цін нижче $40 - для засрашки там прибуток вже зовсім копійчаний.
Соединенные Штаты могут взять под контроль крупнейшие нефтяные запасы планеты - почти 300 миллиардов баррелей венесуэльской нефти.
Если США получат доступ к венесуэльской нефти, мировые цены могут обрушиться, и это станет тяжелейшим ударом по России, чья экономика критически зависит от экспорта сырья.
За їхніми словами, Chevron вивчає варіанти купівлі лише тих активів «Лукойлу», які вже мають перетини з американською фірмою. Водночас придбавати весь портфель активів компанія не планує.
Кількома днями раніше Reuters писав, що купівлею закордонних активів «Лукойлу» також зацікавилася американська компанія Carlyle.
PS: це взагалі якась в засрашинців повна шизофренія - вони реально стрімко "закопують" свою економіку. З-за відсутності інвестицій в видобуток (в т.ч. на шельфі) - вони критично виснаджують наявні родовища. Це означає - просто розвал індустрії в середньостроковому терміні (реально, через 10-15 років засрашка почне ІМПОРТУВАТИ нафту і нафтопродукти не з-за того, що Україна їм розвалює нафтопроводи чи НПЗ, а тому що самі видобувати достатньо для себе будуть не здатні. А якщо ще й ціна на світовому ринку впаде на 20-30%).
Тобто вони приблизно 200 лярдів кубів вже 4й рік намагаються "кудись приткнути". 120 лярдів кубів вони просто перестали видобовувати. На 80 лярдів - знайшли якихось покупців (які їм платять в рази менше за ЄС).
Саме тому зараз в них Газпром не те що банкрот, але вже на межі - з донора бюджету він вже в 2023 році перетворився на субсидіата, тобто цмокче "дотації", аби не паралізувало його діяльність. 1/6 частину видобутку вони ВЖЕ законсервували. Санкції продовжують тиснути. Китай все менше купує.
Здавалося б - газ же сам з землі шуршить, направляй в трубу і рахуй грошики. Але зась. Газоперекачувальні станції - самі працюють на газу. Транспортування газу з Сибіру будь-куди - зжирає чи не більшу частину самого газу. Зарплати і підрядникам - плати. Корупцію ніхто не відміняв... Ну, відповідно, Газпром став не "дойною коровою режиму", а "національною бідою" в засрашці.
Все настільки "ок" з економікою, що "плановий" дефіцит бюджету 2025 року в 1.5 трильйона на кінець жовтня 2025 перетворився в 5.8 трильйонів фактичних ("профінансованих" шляхом друку нічим не забезпечених грошей) з вірогідною перспективою перетворення в 8 трильйонів надрукованих грошей до кінця року.
І все настільки добре з економікою, що вони ПДВ піднімають з 20 до 22%, ріжуть малий бізнес (переводячи його з аналогу "єдиного податку" з копійчаними податками на загальну систему, з обліком і сплатою ПДВ) а офіційний план на штрафи піднімають з 100 лярдів до 300 лярдів.
І все все просто класно, тому "планують" на наступний рік 3.8 трильйони срублів дефіциту (читай - друку грошей, бо в кредит їм ніхто, навіть кєтай не дає).
Якщо не знаєте - в них там банки вже почали відмовляти в видачі депозитів. Але хитро: приходиш знімати, а тобі кажуть "наша система визначила, що ви підпали під дію шахраїв, тому всі ваші рахунки заблоковано. Пишіть заяву на перевірку. Коли розблокують? А хєр зна, порядок перевірок ще не затверджений, чекаємо від ЦБ інструкцію.
От тоді профіцит видобутку та виробництва нафтопродуктів стане невідворотним і реально вже через 5 років підштовхне саудитів та інших до цін в $20-15-10/барель на протязі "до 10 років" - аби конкуренти втратили (законсервували) свої виробничі потужності і мали після цього строку вкладати величезні кошти для відновлення своїх індустрій видобутку. От тоді ціна нафти знов підніметься до 70-100. І основним споживачем нафти буде - хімічна промисловість, а не індустрія дуповозок.
