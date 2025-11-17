Ціни на російську нафту впали до $36,6 за барель. Це найнижчий рівень за 2,5 року

Ціни на російську нафту минулого тижня впали до найнижчого рівня за понад 2,5 року.

Зокрема, ціна на російську нафту марки Urals у чорноморському порту Новоросійськ минулого четверга падала до $36,61 за барель, це найнижчий показник з березня 2023 року, передає Bloomberg.

Схожа тенденція спостерігалася і в Балтійському морі. Минулої п'ятниці ціни в обох логістичних вузлах дещо зросли.

Минулої п'ятниці світові ціни на нафту підскочили приблизно на 2% через побоювання щодо стабільності постачань після того, як російський порт Новоросійськ призупинив експорт нафти після атаки українських безпілотників. Однак вже в неділю Новоросійський порт відновив завантаження російської нафти на експорт, повідомляло Reuters.

Російська нафта дешевшає через збільшення знижок для покупців. Дисконт на нафту Urals наприкінці минулого тижня зріс до $23,52 за барель щодо Brent, що є найбільшим показником з червня 2023 року, свідчать дані Argus.

Знижки значно зросли після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа 22 жовтня внесла до чорного списку компанії "Роснєфть" та "Лукойл", щоб посилити тиск на російського лідера Володимира Путіна щодо припинення війни в Україні.

Ці санкції набудуть чинності 21 листопада, але попит на російську нафту на міжнародних ринках вже впав, а деякі нафтопереробні заводи в Китаї, Індії та Туреччині вже призупиняють закупівлі російської нафти та шукають альтернативні джерела постачань.

Як повідомлялося, станом на 10 жовтня знижки на російську нафту сорту Urals у портах на Балтійському та Чорному морях досягли $20 за барель. Для порівняння, на початку листопада розмір знижок становив $13-14 за барель, до введення санкцій США проти "Лукойлу" та "Роснєфті" 22 жовтня – $11-12 за барель.

Максимальних значень дисконт Urals до Brent сягав у другому кварталі 2022 року – $31,9 за барель і в першому кварталі 2023 року – $30 барель.

Нагадаємо, у жовтні адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні". Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл", а також всі їхні дочірні компанії. OFAC встановило крайній термін до 21 листопада для компаній, щоб згорнути свій бізнес за кордоном.