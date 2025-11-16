Після атаки українських дронів відновив роботу порт "Новоросійськ", – Reuters
Російський порт "Новоросійськ" відновив завантаження нафти після дводенного простою, спричиненого ракетною й дроновою атакою Сил оборони України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Reuters.
Поновлення експорту після різкого зупинення
14 листопада Новоросійськ та сусідній термінал Каспійського трубопровідного консорціуму призупинили відвантаження нафти, що становить близько 2,2 млн барелів на добу, або 2% світових поставок.
За даними LSEG, два танкери — Suezmax Arlan і Aframax Rodos — вже завантажують нафту біля причалів порту. Новоросійськ забезпечує майже п’яту частину російського експорту нафти, і тривале призупинення його роботи могло б змусити РФ тимчасово зупинити свердловини у Західному Сибіру.
"Удар по Новоросійську став найсильнішим ураженням російської нафтової інфраструктури в Чорноморському регіоні", – зазначили у Reuters.
Деталі української операції
За попередніми даними, спецоперацію 14 листопада проводили підрозділи СБУ "Альфа", ГУР, ССО ЗСУ, ДПСУ, ВМС та інші сили оборони. Це найбільша операція проти експортного хабу РФ у Чорному морі.
Унаслідок ураження було пошкоджено критичні елементи інфраструктури порту:
-
нафтоналивні стендери;
-
трубопроводи;
-
помпові установки;
-
обладнання причалів.
На терміналі виникла масштабна пожежа, яка спричинила зупинку операцій на два дні. Після атаки безпілотників у Новоросійську запровадили режим надзвичайної ситуації.
Заміна пошкодженого нафтопроводу і знищених стендерів на вузькому нафтовому пірсі, який видається в акваторію на 900 метрів - це не справа двох діб. А якщо були влучання у насосний комплекс на березі - то тим більше. у 1-му ОЦ СБС не дурні сидять, і вони знають яких спеціалістів залучити, щоб удари були максимально дошкульними і мали максимально тривалі наслідки.
Та і черга сейшельських та ліберійських танкерів після цього значно зменшиться.
Атака була на термінал "Шесхаріс". Ви у карту дивились що це таке? Чи може читали про цей комплекс?