Після атаки українських дронів відновив роботу порт "Новоросійськ", – Reuters

Російський порт "Новоросійськ" відновив завантаження нафти після дводенного простою, спричиненого ракетною й дроновою атакою Сил оборони України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Reuters.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Поновлення експорту після різкого зупинення

14 листопада Новоросійськ та сусідній термінал Каспійського трубопровідного консорціуму призупинили відвантаження нафти, що становить близько 2,2 млн барелів на добу, або 2% світових поставок.

За даними LSEG, два танкери — Suezmax Arlan і Aframax Rodos — вже завантажують нафту біля причалів порту. Новоросійськ забезпечує майже п’яту частину російського експорту нафти, і тривале призупинення його роботи могло б змусити РФ тимчасово зупинити свердловини у Західному Сибіру.

"Удар по Новоросійську став найсильнішим ураженням російської нафтової інфраструктури в Чорноморському регіоні", – зазначили у Reuters.

Деталі української операції

За попередніми даними, спецоперацію 14 листопада проводили підрозділи СБУ "Альфа", ГУР, ССО ЗСУ, ДПСУ, ВМС та інші сили оборони. Це найбільша операція проти експортного хабу РФ у Чорному морі.

Унаслідок ураження було пошкоджено критичні елементи інфраструктури порту:

нафтоналивні стендери;

трубопроводи;

помпові установки;

обладнання причалів.

На терміналі виникла масштабна пожежа, яка спричинила зупинку операцій на два дні. Після атаки безпілотників у Новоросійську запровадили режим надзвичайної ситуації.