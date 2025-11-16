Після атаки українських дронів відновив роботу порт "Новоросійськ", – Reuters

У Новоросійську відновив роботу порт

Російський порт "Новоросійськ" відновив завантаження нафти після дводенного простою, спричиненого ракетною й дроновою атакою Сил оборони України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Reuters.

Поновлення експорту після різкого зупинення

14 листопада Новоросійськ та сусідній термінал Каспійського трубопровідного консорціуму призупинили відвантаження нафти, що становить близько 2,2 млн барелів на добу, або 2% світових поставок.

За даними LSEG, два танкери — Suezmax Arlan і Aframax Rodos — вже завантажують нафту біля причалів порту. Новоросійськ забезпечує майже п’яту частину російського експорту нафти, і тривале призупинення його роботи могло б змусити РФ тимчасово зупинити свердловини у Західному Сибіру.

"Удар по Новоросійську став найсильнішим ураженням російської нафтової інфраструктури в Чорноморському регіоні", – зазначили у Reuters.

Деталі української операції

За попередніми даними, спецоперацію 14 листопада проводили підрозділи СБУ "Альфа", ГУР, ССО ЗСУ, ДПСУ, ВМС та інші сили оборони. Це найбільша операція проти експортного хабу РФ у Чорному морі.

Унаслідок ураження було пошкоджено критичні елементи інфраструктури порту:

  • нафтоналивні стендери;

  • трубопроводи;

  • помпові установки;

  • обладнання причалів.

На терміналі виникла масштабна пожежа, яка спричинила зупинку операцій на два дні. Після атаки безпілотників у Новоросійську запровадили режим надзвичайної ситуації.

Топ коментарі
як варіант, затопити судна які заходять у порт
16.11.2025 20:48 Відповісти
Вже сьогодні писав - ше потрібно бити - Фламінго на старті?
16.11.2025 20:49 Відповісти
Неначасі. Зара всі обговорюють як трампон смоктав у Клінтона
16.11.2025 20:52 Відповісти
І те, що у путєна є ці фото)
Кажуть епштейн подарував пу цілий оберемок подібних фото з доні
16.11.2025 23:08 Відповісти
Бредятина звичайно, але ж більшість буде хавати цю маячню...
16.11.2025 23:14 Відповісти
фламінго на ватмані
16.11.2025 21:52 Відповісти
А ватман на кульмані
17.11.2025 09:33 Відповісти
Сибіга набалакав шо Україна може виготовляти 20 млн дронів у рік - при умові шо не будуть ******* гроші - фантастика!
16.11.2025 21:08 Відповісти
по "Шесхарісу" треба повторювати допоки біля нафтового пірсу не буде танкерів.
16.11.2025 21:10 Відповісти
Асфальтом! Потужна зброя незламності! Це я так від безнадьоги(((
16.11.2025 21:18 Відповісти
позавчора це зовсім не було схоже на асфальт.
16.11.2025 21:23 Відповісти
ну, дай йому понадрочувать...
16.11.2025 21:49 Відповісти
так не схоже , що за день відновили ((
16.11.2025 21:56 Відповісти
позавчора це зовсім не було схоже на асфальт.
16.11.2025 21:23 Відповісти
І через 2 дні відновив роботу...асфальт
16.11.2025 21:50 Відповісти
коли ви бачите посилання на https://www.reuters.com/business/energy/russias-novorossiysk-port-resumes-oil-loadings-sources-say-lseg-data-shows-2025-11-16/ Reuters, то майте на увазі, що тамошні журналісти хочуть їздити у відпустку на Мальорку, тому свої дописи базують на росіських джерелах, тобто брехні. Це для них просто, швидко і безпечно.
16.11.2025 22:02 Відповісти
Брешуть рейтери?
16.11.2025 22:37 Відповісти
ні, не брешуть. Просто передруковують брехню - це більш безпечно для репутації.
17.11.2025 13:47 Відповісти
Всі хочуть їздити на мальорку і ти теж, тож свої коментарі базуєш на зеленій пропаганді. Це для тебе просто, швидко і безпечно.
17.11.2025 08:42 Відповісти
для чого ти у суто технічному питанні тягнеш у дискусію зелену владу? подобається дурний хайп і отримання лайків?
Заміна пошкодженого нафтопроводу і знищених стендерів на вузькому нафтовому пірсі, який видається в акваторію на 900 метрів - це не справа двох діб. А якщо були влучання у насосний комплекс на березі - то тим більше. у 1-му ОЦ СБС не дурні сидять, і вони знають яких спеціалістів залучити, щоб удари були максимально дошкульними і мали максимально тривалі наслідки.
Та і черга сейшельських та ліберійських танкерів після цього значно зменшиться.
17.11.2025 13:40 Відповісти
позавчора це зовсім не було схоже на асфальт.
16.11.2025 21:28 Відповісти
Однотипні коментарі, ботоферма фламіндича.
17.11.2025 08:43 Відповісти
зараз це зовсім не було схоже на однотипні дописи.
17.11.2025 18:00 Відповісти
А ще комплекс Транснафти в Грушовій балці під Новоросійськом. Саме там відбувається накопичення нафти перед її подачею на Шесхаріс.
16.11.2025 22:07 Відповісти
Украина - Исландия - 2:0

Голы: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

90+6. Все! Украина выходит в плей-офф квалификации ЧМ.
16.11.2025 21:23 Відповісти
Як завжди - запаморочення від успіхів і тотальна ейфорія. Навіщо так треба було розкручувати цю тему з новоросійськом? Ну вдарили, ну щось знищили, ну змусили на деякий час призупинити роботу терміналу. Ну і добре. Але навіщо скрізь кричати про, що порт надовго виведений з ладу?
16.11.2025 21:27 Відповісти
Щоб про шмідіча забулося .
16.11.2025 21:57 Відповісти
Ну все рано чи пізно відновлюється
16.11.2025 22:27 Відповісти
В цьому випадку щось дуже рано.
17.11.2025 08:44 Відповісти
А вроде писали что Новороссийский порт почти полностью уничтожен и может возобновить свою работу как минимум только через несколько месяцев..
16.11.2025 21:50 Відповісти
Ну писали , що зробиш . Вочевидь , писали ті що у дитинстві на паркані слово з трьох літер виводили . Підросли , а розуму не додалося , от і далі зерню пишуть , думають що прокотить .
16.11.2025 21:59 Відповісти
а можно посилання на ресурс в якому написали що "Новороссийский порт почти полностью уничтожен"? Бо дуже цікаво, де таку ***** пишуть.
17.11.2025 13:44 Відповісти
Я смотрел и слушал эти новости в Ютубе, у проукраинских блогеров, там показывали ролики как ракеты попадали по порту, множественные вспышки, пожары, и их комментарии. И эти блогеры не первый год находятся в Ютубе и подробно комментируют последние новости по Украине..
17.11.2025 16:47 Відповісти
не дивіться всіх підряд. Якщо ви хоч раз побачили, що якійсь певний канал збрехав, чи спотворив інформацію, то не витрачайте на нього час. Не можливо "уничтожить Новоросійський порт" декількома КР і декількома дронами, бо по суті порт - це місто Новоросійськ. Не полінуйтесь, і подивіться на порт Новоросійськ на гуглмап. Треба більш критично відноситись до інформації, так що ті джерела, в яких вам розповіли про зищення порту" можете смілмво викреслити з свого списку, і у майбутньому не витрачати на них часу.
17.11.2025 17:04 Відповісти
Да, только что блогер Polonsky News сказал что Новороссийский порт был разбит не полностью, наполовину, вторую половину меньшей мощности всё-же смогли запустить, но думаю, ненадолго..
17.11.2025 21:04 Відповісти
єдине що я можу впевнено сказати - це те що цей блогер щонайменше дебіл, і вам не варто на його канал витрачати час.
Атака була на термінал "Шесхаріс". Ви у карту дивились що це таке? Чи може читали про цей комплекс?
17.11.2025 21:14 Відповісти
Сейчас другой блогер, Newsader, в Ютубе говорит что весь Донецк сейчас полностью обесточен, верить ему или нет?
17.11.2025 21:49 Відповісти
так, це правда. Вчора близько 22:00 СБС нанесли урадення по ПС "Чайкіно" 330/220/110/35/10 кВ 48°1'8"N 37°55'9"E. Це біля Макєєвки. Ввечері весь Донецьк, Макєєвка, Єнакієво, Горлівка і більша частина окупованої донецької області була без електроенергії. Яка зараз там ситуація - я не знаю, бо за цим не слілкую.
17.11.2025 22:09 Відповісти
але майте на увазі, що Кушнарь часто перевищує дозу оптимізму. У нього манера подачі така.
17.11.2025 22:21 Відповісти
Можливо імітація, подивимось.
16.11.2025 22:09 Відповісти
что ж, надо повторить.
16.11.2025 23:18 Відповісти
Чи не єдине розумне зі усього написаного
17.11.2025 03:41 Відповісти
Якщо б там були удари ракетами то за два дні точно б не відновили все пошкоджене.Ракет нема,і при цій владі не буде.
17.11.2025 10:25 Відповісти
 
 