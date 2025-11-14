Режим надзвичайної ситуації запровадили у Новоросійську після атаки БпЛА
У місті Новоросійськ на півдні Росії запровадили режим надзвичайної ситуації після нічної атаки безпілотників.
Про це повідомив мер Андрій Кравченко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, уламки безпілотників пошкодили низку об'єктів у місті.
"Завдано шкоди інфраструктурі міста. Уламки БПЛА пошкодили резервуар та причал "Черномортранснефти", контейнерний термінал НУТЭП, нафтобазу на перевалочному комплексі "Шесхарис". Вогонь, що виник після падіння фрагментів БПЛА, загасили. Постраждалих немає", - пише мер.
Також, зазначив очільник Новоросійська, уламки БпЛА нібито пошкодили цивільне судно у порту.
Що передувало?
- За даними ЗМІ, у ніч на 14 листопада українські безпілотники атакували нафтобазу в Новоросійську.
- Reuters повідомляє, що Росія зупинила експорт нафти через порт Новоросійськ після атаки БпЛА.
Пане Андрію, поставте на черговій сесії міськради питання про перейменування Новоросійська у Новоукраїнськ
