Росія зупинила експорт нафти через порт Новоросійськ після атаки БпЛА, - Reuters

Російський чорноморський порт Новоросійськ у п’ятницю призупинив експорт нафти після атаки безпілотників. Компанія "Транснєфть" зупинила постачання нафти до порту.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в галузі, передає Цензор.НЕТ.

У "Транснєфті" відмовилися від коментарів.

Що передувало?

За даними ЗМІ, у ніч на 14 листопада українські безпілотники атакували нафтобазу в Новоросійську.

