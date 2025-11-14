Росія зупинила експорт нафти через порт Новоросійськ після атаки БпЛА, - Reuters

Російський чорноморський порт Новоросійськ у п’ятницю призупинив експорт нафти після атаки безпілотників. Компанія "Транснєфть" зупинила постачання нафти до порту.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в галузі, передає Цензор.НЕТ.

У "Транснєфті" відмовилися від коментарів.

Що передувало?

За даними ЗМІ, у ніч на 14 листопада українські безпілотники атакували нафтобазу в Новоросійську.

Усть - Луга жде
14.11.2025 11:50 Відповісти
Нахрена вам та нафта коли їхні електростанції так довго чекають .
14.11.2025 12:15 Відповісти
Ви не зовсім праві. Нафта це їх значні валютні надходження і скорочення їх до нуля значно вдарить по економіці рашки. Вони вже починають страждати від впроваджених санкцій проти лукойла та роснафти. А якщо будуть ще постійні прильоти на Усть-Лугу, Туапсе та той же Новоросійськ то хто захоче купувати нафту яку можно не загрузити на танкери. Та і самі володарі танкерів не з рашки не дуже будуть в захваті від можливості потрапити під роздачу. Але все це не відміняє того що треба бити і по їх енергетиці.Щоб робити те і інше треба багато ракет , безпілотниками все ж дуже багато не зруйнуєш та і протидіяти ним легше ніж ракетам.
14.11.2025 13:15 Відповісти
Взагалі-то Україна зупинила кацапам експорт. Питання, чого чекали 4 роки?
14.11.2025 15:46 Відповісти
 
 