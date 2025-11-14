Росія зупинила експорт нафти через порт Новоросійськ після атаки БпЛА, - Reuters
Російський чорноморський порт Новоросійськ у п’ятницю призупинив експорт нафти після атаки безпілотників. Компанія "Транснєфть" зупинила постачання нафти до порту.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела в галузі, передає Цензор.НЕТ.
У "Транснєфті" відмовилися від коментарів.
Що передувало?
За даними ЗМІ, у ніч на 14 листопада українські безпілотники атакували нафтобазу в Новоросійську.
Валентин Коваль #587289
Nik Trofimov
Владимир Рудяга
Vasily Androshchook
