Російські НПЗ змогли компенсувати наслідки ударів українських дронів, – Reuters

Російські нафтопереробні заводи змогли компенсувати зменшення виробництва внаслідок атак українських безпілотників, використовуючи незадіяні потужності.

Завдяки цьому переробка нафти в Росії від початку року впала лише на 3%, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Пік атак українських дронів на російські НПЗ зафіксували на початку 2025 року, а потім вони відновилися з серпня. Українські дрони завдали ударів щонайменше по 17 великих нафтопереробних заводах, що змусило Росію обмежити експорт палива та встановлювати додаткові засоби захисту від дронів.

У розпал другої хвилі ударів між серпнем і жовтнем, атаки українських дронів та планові ремонти вивели з ладу 20% потужностей російських НПЗ, свідчать розрахунки Reuters на основі інформації з трьох російських галузевих джерел.

Але це призвело лише до падіння загальних обсягів переробки нафти в Росії лише на 6% або на 0,3 млн барелів на добу, порівняно з аналогічним періодом минулого року, – до 5,1 мільйона барелів. За довший період – з січня по жовтень – переробка нафти зменшилась лише на 3% – до 5,2 мільйона барелів на добу.

Три галузеві джерела розповіли Reuters, що раніше російські НПЗ працювали далеко не на повну потужність і після початку атака змогли перезапустити резервні агрегати як на пошкоджених, так і на неушкоджених заводах. Крім того, російські заводи відновили роботу частини пошкоджених внаслідок ударів дронів установок завдяки імпорту обладнання з Китаю.

Росія має загальні потужності з переробки нафти близько 6,6 мільйона барелів на добу, але джерела в галузі кажуть, що вони рідко використовуються повністю.

Як повідомлялося, за підрахунками російського аналітичного агентства "Сиала", станом на кінець вересня на НПЗ по всій країні простоювали 38% потужностей первинної переробки нафти, які могли б переробляти 338 тисяч тонн сировини на добу.

Приблизно 70% простоїв стали результатом атак українських безпілотників: станом на кінець вересня вони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки, або близько 236 тисяч тонн на добу, випливає з оцінок агентства.

В результаті виробництво бензину за вересень скоротилося на 1 млн тонн, а його дефіцит на внутрішньому ринку досяг 20% від споживання, писало російське видання "Коммерсант" із посиланням на джерело.

Через падіння переробки Росія збільшує експорт нафти. На початку жовтня стало відомо, що експорт російської нафти морем зріс до максимуму майже за півтора року. Порти майже досягли межі потужності, тоді як нафтопереробка знизилася до мінімуму з весни 2022 року, писало агентство Bloomberg.

Топ коментарі
справа у тому що кацапські портужності ще з часів сересер, будувалися з надлишком (приблизно20-24%). це робилося для того щоб мати запаси під час війни, бо насправді кацапія НІКОЛИ, не прининяла готуватися до війни.
ТОМУ те що вибили по команді зєБЛІ, лише прибрало з ринку частину нових виробництв і тільки-тільки ми почали знищувати головний обєм виробництва.
То ж ми бЕз електрикиі з сотніми жертв, а кацапи зі світлом і паливом. ХОЧА ми могли рознести їх електрику
ще два роки тому. робіть висновки про здатність "верховного" головнокомандувача тіяти стратегічно і АДЕКВАТНО.
14.11.2025 11:37
А тоді куди зник кацапський бензин?
Це каже лише про те, що удари по російській нафтопереробці та нафто-газовій інфраструктурі треба продовжувати, щоби вони не встигали відновлюватися. Резервів для переробки, якщо вірити статті (яка, щоправда, цілком може бути частиною кацапського іпсо) в них вже немає ніяких. Плюс, треба завдавати ударів по заводам, які виробляють устаткування для нафтопереробки. Там теж є дуже цікаві цілі. Будуть купувати в китайців? - хай - але це, теж, час та гроші, з якими теж критично.
14.11.2025 17:16
Є інша думка.
https://time.com/7332398/ukraine-russia-energy-war-oil-gas/
In the first few months of 2025, at least https://time.com/6960377/russia-ukraine-energy-war/ 13 Russian refineries were hit. The https://www.reuters.com/graphics/UKRAINE-CRISIS/RUSSIA-ENERGY/gdpzbxkgwpw/ pace of drone strikes has since grown to a *****, with at least https://www.bbc.com/news/articles/czx020k4056o 21 of the largest 38 facilities damaged as of early October and https://www.themoscowtimes.com/2025/10/03/ukrainian-drones-hit-major-oil-refinery-chemical-plant-a90706 38% of Russia's primary oil refining capacity down around the same time.
Але це ж брехня, бо зради немає.
14.11.2025 10:19
Звідки Рейтерс знає про економіку росії, якщо вся інформція закрита для вільного доступу? І ще вумники їм підгавкують. Тоді скажи, якщо будувалось з надлишком, чому на болотах черги на заправках та ціна у 1,5-2 рази підскочила на бензин, хоча біржеві на нафту продовжують своє падіння?
18.11.2025 16:50
Зато тепер лохи сидять без світла та мітінгують проти інших лохів, у яких світло не вимикають. Не розуміючи у чьому головна проблема.
14.11.2025 13:04
А у чому головна проблема?
14.11.2025 22:01
В десяточку. Скільки разів вже це чув
15.11.2025 16:49
А не пішли вони нах?!
15.11.2025 08:30
Ахаха, яке ти кончене))))
14.11.2025 13:38
хто б сумнівався

вони *******, але вчаться і діють швидко
14.11.2025 14:25
бо вони хочуть воювати,
14.11.2025 15:46
нажаль, є нескінченне бабло щоб воювати, є чим воювати і ким воювати...
14.11.2025 18:19
Таки так - нескінченне дурне бабло
15.11.2025 16:51
ба більше, диктаторська система, яка дуже швидко приймає рішення, оминаючи довгі бюрократичні моменти, або якісь там когось права! холопи хто під палкою, хто за бабло писдують іпашити 24/7, інші на фронт...
15.11.2025 17:10
Так .... як би це було відомо ще до того, як почали фронтальну конфронтацію ударами в глиб. Але це усім подобалось. Марафон і диванні патріоти були в захваті. Ну ось.....
14.11.2025 19:54
Ти дійсно віриш у те що кацапські обстріли напряму пов'язані з нашими ? Якщо так , то чому вони тоді нам енергетику у попередні роки знищували ?
14.11.2025 21:00
Бо Україні не було чим відповісти, а коли почали бити у відповідь по НПЗ то кацапи перестали масово бити по енергетиці. Навіть Миколаївський Ваньок писав, що орки не бють по енергетиці щоб не горіли їх НПЗ. Саме тому минулу зиму ми і пережили майже без відключень.
14.11.2025 22:38
Тому що ескалація відбувається поступово. Крок за кроком. Енергетику вони знищували, щоб знищити. Але не змогли. Тому поміняли тактику.
14.11.2025 21:50
Замовна кацапська стаття. Кацапи так "відновили" виробництво, що аж заборонили експорт нафтопродуктів через нестачу пального.
14.11.2025 23:33
Всё ложь !
15.11.2025 04:15
>Три галузеві джерела розповіли Reuters,
Кацапы рассказали. Их е... бомбят, они крепчают.
15.11.2025 04:37
Російські НПЗ змогли компенсувати наслідки ударів українських дронів, - Reuters мабуть "наслідки" нанесених ударів були значно перебільшені "зепропогандою".що цілком властиве для "зеслуги" ?
15.11.2025 16:17

