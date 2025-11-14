Російські НПЗ змогли компенсувати наслідки ударів українських дронів, – Reuters

Російські нафтопереробні заводи змогли компенсувати зменшення виробництва внаслідок атак українських безпілотників, використовуючи незадіяні потужності.

Завдяки цьому переробка нафти в Росії від початку року впала лише на 3%, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Пік атак українських дронів на російські НПЗ зафіксували на початку 2025 року, а потім вони відновилися з серпня. Українські дрони завдали ударів щонайменше по 17 великих нафтопереробних заводах, що змусило Росію обмежити експорт палива та встановлювати додаткові засоби захисту від дронів.

У розпал другої хвилі ударів між серпнем і жовтнем, атаки українських дронів та планові ремонти вивели з ладу 20% потужностей російських НПЗ, свідчать розрахунки Reuters на основі інформації з трьох російських галузевих джерел.

Але це призвело лише до падіння загальних обсягів переробки нафти в Росії лише на 6% або на 0,3 млн барелів на добу, порівняно з аналогічним періодом минулого року, – до 5,1 мільйона барелів. За довший період – з січня по жовтень – переробка нафти зменшилась лише на 3% – до 5,2 мільйона барелів на добу.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Три галузеві джерела розповіли Reuters, що раніше російські НПЗ працювали далеко не на повну потужність і після початку атака змогли перезапустити резервні агрегати як на пошкоджених, так і на неушкоджених заводах. Крім того, російські заводи відновили роботу частини пошкоджених внаслідок ударів дронів установок завдяки імпорту обладнання з Китаю.

Росія має загальні потужності з переробки нафти близько 6,6 мільйона барелів на добу, але джерела в галузі кажуть, що вони рідко використовуються повністю.

Читайте також: Наслідки ударів по російським НПЗ: Росія вперше за роки заборонила експорт технічної сірки

Як повідомлялося, за підрахунками російського аналітичного агентства "Сиала", станом на кінець вересня на НПЗ по всій країні простоювали 38% потужностей первинної переробки нафти, які могли б переробляти 338 тисяч тонн сировини на добу.

Приблизно 70% простоїв стали результатом атак українських безпілотників: станом на кінець вересня вони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки, або близько 236 тисяч тонн на добу, випливає з оцінок агентства.

В результаті виробництво бензину за вересень скоротилося на 1 млн тонн, а його дефіцит на внутрішньому ринку досяг 20% від споживання, писало російське видання "Коммерсант" із посиланням на джерело.

Через падіння переробки Росія збільшує експорт нафти. На початку жовтня стало відомо, що експорт російської нафти морем зріс до максимуму майже за півтора року. Порти майже досягли межі потужності, тоді як нафтопереробка знизилася до мінімуму з весни 2022 року, писало агентство Bloomberg.