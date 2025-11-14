Россия остановила экспорт нефти через порт Новороссийск после атаки БПЛА, – Reuters
Российский черноморский порт Новороссийск в пятницу приостановил экспорт нефти после атаки беспилотников. Компания "Транснефть" остановила поставки нефти в порт.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли, передает Цензор.НЕТ.
В "Транснефти" отказались от комментариев.
Что предшествовало?
По данным СМИ, в ночь на 14 ноября украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Новороссийске.
