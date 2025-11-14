РУС
566 2

Россия остановила экспорт нефти через порт Новороссийск после атаки БПЛА, – Reuters

Атака на порт Новороссийск: экспорт нефти остановлен

Российский черноморский порт Новороссийск в пятницу приостановил экспорт нефти после атаки беспилотников. Компания "Транснефть" остановила поставки нефти в порт.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли, передает Цензор.НЕТ.

В "Транснефти" отказались от комментариев.

Что предшествовало?

По данным СМИ, в ночь на 14 ноября украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Новороссийске.

Читайте: Российские НПЗ смогли компенсировать последствия ударов украинских дронов, – Reuters

нефть (2080) россия (98028) Удары по РФ (659) Новороссийск (1)
Усть - Луга жде
14.11.2025 11:50 Ответить
Нахрена вам та нафта коли їхні електростанції так довго чекають .
14.11.2025 12:15 Ответить
 
 