3 913 13

Беспилотники атаковали нефтяной терминал в Новороссийске: возник пожар на крупном экспортном хабе. ВИДЕО

В ночь на 14 ноября украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Новороссийске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают BBC и российские телеграм-каналы.

Как отмечается, об атаке беспилотников на регион сообщил оперативный штаб Краснодарского края. В частности, известно, что в результате удара украинских беспилотников повреждения получила нефтебаза в перевалочном комплексе "Шесхарис" (он находится в Новороссийском морском порту).

Экстренные службы также пишут, что "повреждения получили береговые сооружения". Они добавляют, что, "по предварительной информации, пострадавших нет".

Вместе с тем, оперативный штаб также пишет, что в Новороссийске фрагменты беспилотника попали в квартиру, расположенную на четвертом этаже, в нескольких квартирах выбиты стекла.

"Пострадал мужчина, его госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь", - заявляет оперштаб.

Фрагменты дрона также повредили два многоквартирных дома высотой в пять и 16 этажей, там выбиты окна, сообщает оперштаб.

Что известно о перевалочном комплексе "Шесхарис"

Российская компания "Нефтеавтоматика" пишет на своем сайте, что "перевалочный комплекс "Шесхарис" - один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перегрузке нефти и нефтепродуктов на юге РФ". Комплекс принадлежит "Черномортранснефти" - дочерней компании "Транснефти".

Он используется для приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов на экспорт, а также для поставки нефти на заводы Краснодарского края. Это конечная точка магистральных нефтепроводов "Транснефти" в регионе.

Имеет две промышленные (пром) площадки: "Грушова" и "Шесхарис", они соединены технологическим туннелем длиной ~ 3,3 км.

На площадке "Грушова" — большой резервуарный парк: именно там установили новые стальные резервуары, заменив старые железобетонные.

Новые резервуары: объем (РВСП-30 000), предназначенные для нефти и светлых нефтепродуктов, имеют купольные крыши и понтоны внутри, чтобы минимизировать испарение.

Система безопасности: резервуары оборудованы системой автоматического пожаротушения и защитными бетонными каре на случай разлива.

Производительность и мощность:

  • По данным PortNews, в прошлом планировалось значительное увеличение экспорта через этот терминал - до примерно 20 млн тонн нефтепродуктов с 2018 года.

  • Комплекс имеет большой резервуарный парк (например, на площадке "Грушова") и развитую трубопроводную сеть (~ 92 км труб) для перевалки.

Комплекс играет стратегическую роль в экспорте нефти/нефтепродуктов — это одно из ключевых мест для выгрузки через Новороссийск. Через "Шесхарис" могут проходить большие потоки нефти как российской, так и, возможно, из других источников (например, из трубопроводов).

Автор: 

+6
Кубань це Україна
14.11.2025 06:57 Ответить
+5
А де ж фламінго, падла міндозелена? Чому дрони?
14.11.2025 06:21 Ответить
+4
"Постраждав чоловік ..." - невірно ... треба писати - "Постраждав росіянец ..."
14.11.2025 06:35 Ответить
А де ж фламінго, падла міндозелена? Чому дрони?
14.11.2025 06:21 Ответить
Жир😎
14.11.2025 06:27 Ответить
вяліка раssея,але ми дістанемо скрізь💥
14.11.2025 06:34 Ответить
Кубань це Україна
14.11.2025 06:57 Ответить
"Постраждав чоловік ..." - невірно ... треба писати - "Постраждав росіянец ..."
14.11.2025 06:35 Ответить
Історична назва - московит
14.11.2025 08:05 Ответить
Перед "росіянец" завжди треба вказувати "так званий".
14.11.2025 08:28 Ответить
На Укр НЕТі зявилася інфа, що попри бомбардування НПЗ рашка змогла відновити переробку нафти.. То тут щось вже підозри є, чи не мають на НПЗ місця орки, де іммітується великий армагадец... Знищуються установки первиної переробки, нашими БПЛА, а обладнання явно не рашистське... тут Китай допоможе або фірми прокладки з ЄС..Але всеодно швидко поновлюють розбите..
14.11.2025 07:51 Ответить
Да,кацапи муляжі нпз понаставляли,жгі ісчр😁😁
14.11.2025 08:05 Ответить
Трохи не так. По-перше, у московитів був надлишок виробничих потужностей, завдяки чому вони десь 15-20 відсотків продуктів продавали. Зараз продаж бензину та інших нафтопродуктів повністю заборонений. По-друге, вони посилили навантаження на вціліли установки і заборонили їх поточний ремонт, що по суті приведе до їх скорішого виведення з ладу. Ось вам і компенсація тих втрат, про які говорили наші. Кореспонденти часто трактують почуте як їм заманеться.
14.11.2025 08:07 Ответить
