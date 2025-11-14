Беспилотники атаковали нефтяной терминал в Новороссийске: возник пожар на крупном экспортном хабе. ВИДЕО

В ночь на 14 ноября украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Новороссийске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают BBC и российские телеграм-каналы.

Как отмечается, об атаке беспилотников на регион сообщил оперативный штаб Краснодарского края. В частности, известно, что в результате удара украинских беспилотников повреждения получила нефтебаза в перевалочном комплексе "Шесхарис" (он находится в Новороссийском морском порту).

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Экстренные службы также пишут, что "повреждения получили береговые сооружения". Они добавляют, что, "по предварительной информации, пострадавших нет".

Вместе с тем, оперативный штаб также пишет, что в Новороссийске фрагменты беспилотника попали в квартиру, расположенную на четвертом этаже, в нескольких квартирах выбиты стекла.

"Пострадал мужчина, его госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь", - заявляет оперштаб.

Фрагменты дрона также повредили два многоквартирных дома высотой в пять и 16 этажей, там выбиты окна, сообщает оперштаб.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сегодня ночью ВСУ поразили несколько десятков объектов на территории РФ и ТОТ, - Генштаб. ВИДЕО

Что известно о перевалочном комплексе "Шесхарис"

Российская компания "Нефтеавтоматика" пишет на своем сайте, что "перевалочный комплекс "Шесхарис" - один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перегрузке нефти и нефтепродуктов на юге РФ". Комплекс принадлежит "Черномортранснефти" - дочерней компании "Транснефти".

Он используется для приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов на экспорт, а также для поставки нефти на заводы Краснодарского края. Это конечная точка магистральных нефтепроводов "Транснефти" в регионе.

Имеет две промышленные (пром) площадки: "Грушова" и "Шесхарис", они соединены технологическим туннелем длиной ~ 3,3 км.

На площадке "Грушова" — большой резервуарный парк: именно там установили новые стальные резервуары, заменив старые железобетонные.

Новые резервуары: объем (РВСП-30 000), предназначенные для нефти и светлых нефтепродуктов, имеют купольные крыши и понтоны внутри, чтобы минимизировать испарение.

Система безопасности: резервуары оборудованы системой автоматического пожаротушения и защитными бетонными каре на случай разлива.

Производительность и мощность:

По данным PortNews, в прошлом планировалось значительное увеличение экспорта через этот терминал - до примерно 20 млн тонн нефтепродуктов с 2018 года.

Комплекс имеет большой резервуарный парк (например, на площадке "Грушова") и развитую трубопроводную сеть (~ 92 км труб) для перевалки.

Комплекс играет стратегическую роль в экспорте нефти/нефтепродуктов — это одно из ключевых мест для выгрузки через Новороссийск. Через "Шесхарис" могут проходить большие потоки нефти как российской, так и, возможно, из других источников (например, из трубопроводов).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБС поразили Феодосийский морской нефтяной терминал и базу хранения БПЛА "Орион" в Крыму