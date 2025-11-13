СБС поразили Феодосийский морской нефтяной терминал и базу хранения БПЛА "Орион" в Крыму
В ночь на 13 ноября операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем (бывшего 14-го отдельного полка БпАК) нанесли удары по стратегическим объектам противника во временно оккупированном Крыму. Поражены нефтетерминал в Феодосии и база дронов "Орион" в Кировском.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Силы беспилотных систем.
Поражение нефтетерминала в Феодосии: масштабный пожар после удара
"В ночь на 13 ноября операторы 1-го отдельного центра СБС (трансформированного 14 отдельного полка БпАК) успешно поразили стратегический объект противника – АО "Морской нефтяной терминал" (Феодосия, АР Крым, ВОТ), – говорится в сообщении.
Как отмечается, терминал является ключевым узлом поставки горюче-смазочных материалов морским путем на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины. В результате удара на территории предприятия возник пожар. Подробные последствия поражения уточняются.
Уничтожена база ударных дронов "Орион" в Кировском
Также операторы 1-го отдельного центра СБС поразили базу хранения и обслуживания ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Орион" (Кировское, АР Крым). Эти БПЛА могут нести авиабомбы и ракеты класса "воздух-земля".
"Силы беспилотных систем последовательно снижают способность противника продолжать агрессию против Украины", - отмечается в сообщении.
а чому не сбу?
у нас сбу все розроблює, знешкоджує та перемагає!
але жидівську мафію, не бачить.....
але 1) жидівську 2) мафію, не бачить.....
Тут всі смертельно бояться і того, і того. Більше навіть першого.