СБС поразили Феодосийский морской нефтяной терминал и базу хранения БПЛА "Орион" в Крыму

Силы беспилотных систем уничтожили нефтетерминал и базу дронов "Орион" в Крыму

В ночь на 13 ноября операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем (бывшего 14-го отдельного полка БпАК) нанесли удары по стратегическим объектам противника во временно оккупированном Крыму. Поражены нефтетерминал в Феодосии и база дронов "Орион" в Кировском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Силы беспилотных систем.

Поражение нефтетерминала в Феодосии: масштабный пожар после удара

"В ночь на 13 ноября операторы 1-го отдельного центра СБС (трансформированного 14 отдельного полка БпАК) успешно поразили стратегический объект противника – АО "Морской нефтяной терминал" (Феодосия, АР Крым, ВОТ), – говорится в сообщении.

Как отмечается, терминал является ключевым узлом поставки горюче-смазочных материалов морским путем на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины. В результате удара на территории предприятия возник пожар. Подробные последствия поражения уточняются.

Смотрите также: Сегодня ночью ВСУ поразили несколько десятков объектов на территории РФ и ТОТ, - Генштаб. ВИДЕО

Уничтожена база ударных дронов "Орион" в Кировском

Также операторы 1-го отдельного центра СБС поразили базу хранения и обслуживания ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Орион" (Кировское, АР Крым). Эти БПЛА могут нести авиабомбы и ракеты класса "воздух-земля".

"Силы беспилотных систем последовательно снижают способность противника продолжать агрессию против Украины", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удары по Феодосии: уничтожено 11 нефтяных резервуаров. Спутниковые снимки

беспилотник (4525) Крым (26525) Феодосия (180) нефтепродукты (166) Феодосийский район (10)
