СБС поразили Феодосийский морской нефтяной терминал и базу хранения БПЛА "Орион" в Крыму

В ночь на 13 ноября операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем (бывшего 14-го отдельного полка БпАК) нанесли удары по стратегическим объектам противника во временно оккупированном Крыму. Поражены нефтетерминал в Феодосии и база дронов "Орион" в Кировском.

Силы беспилотных систем.

Поражение нефтетерминала в Феодосии: масштабный пожар после удара

"В ночь на 13 ноября операторы 1-го отдельного центра СБС (трансформированного 14 отдельного полка БпАК) успешно поразили стратегический объект противника – АО "Морской нефтяной терминал" (Феодосия, АР Крым, ВОТ), – говорится в сообщении.

Как отмечается, терминал является ключевым узлом поставки горюче-смазочных материалов морским путем на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины. В результате удара на территории предприятия возник пожар. Подробные последствия поражения уточняются.

Уничтожена база ударных дронов "Орион" в Кировском

Также операторы 1-го отдельного центра СБС поразили базу хранения и обслуживания ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Орион" (Кировское, АР Крым). Эти БПЛА могут нести авиабомбы и ракеты класса "воздух-земля".

"Силы беспилотных систем последовательно снижают способность противника продолжать агрессию против Украины", - отмечается в сообщении.

