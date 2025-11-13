УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10981 відвідувач онлайн
Новини Удари по Криму Удари по нафтопортах РФ Удари по базах безпілотників РФ
2 645 5

СБС уразили Феодосійський морський нафтовий термінал та базу зберігання БпЛА "Оріон" у Криму

Сили безпілотних систем знищили нафтотермінал і базу дронів "Оріон" у Криму

У ніч на 13 листопада оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем (колишнього 14-го окремого полку БпАК) завдали ударів по стратегічних об’єктах противника в тимчасово окупованому Криму. Уражено нафтотермінал у Феодосії та базу дронів "Оріон" у Кіровському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сили безпілотних систем.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ураження нафтотерміналу у Феодосії: масштабна пожежа після удару

"У ніч на 13 листопада оператори 1-го окремого центру СБС (трансформованого 14 окремого полку БпАК) успішно уразили стратегічний об’єкт противника – АТ "Морской нєфтяной тєрмінал" (Феодосія, АР Крим, ТОТ), - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, термінал є ключовим вузлом постачання паливно-мастильних матеріалів морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України. Внаслідок удару на території підприємства виникла пожежа. Детальні наслідки ураження уточнюються.

Також дивіться: Цієї ночі ЗСУ уразили кілька десятків об’єктів на території РФ і ТОТ, - Генштаб. ВIДЕО

Знищено базу ударних дронів "Оріон" у Кіровському

Також оператори 1-го окремого центру СБС уразили базу зберігання та обслуговування ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів "Оріон" (Кіровське, АР Крим). Ці БПЛА можуть нести авіабомби та ракети класу "повітря-земля".

"Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності противника продовжувати агресію проти України", - зазначається в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удари по Феодосії: знищено 11 нафтових резервуарів. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Автор: 

безпілотник БпЛА (5884) Крим (14081) Феодосія (74) нафтопродукти (698) Феодосійський район (19)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
афігєть!
а чому не сбу?
у нас сбу все розроблює, знешкоджує та перемагає!
але жидівську мафію, не бачить.....
показати весь коментар
13.11.2025 14:59 Відповісти
афігєть!
НЕ уразили .... погано
уразили .... погано
уразили СБУ .... погано
уразили СБС .... погано
а що непогано ???
показати весь коментар
13.11.2025 16:14 Відповісти
всьо!
відпускайте!
показати весь коментар
13.11.2025 17:42 Відповісти
Про міндіча і інших давидо-козаків є ж купа статей навіть тут. До чого тут твоє повідомлення і як воно стосується СБС?
показати весь коментар
13.11.2025 16:22 Відповісти
Ви ж самі собі відповіли:

але 1) жидівську 2) мафію, не бачить.....

Тут всі смертельно бояться і того, і того. Більше навіть першого.
показати весь коментар
13.11.2025 15:04 Відповісти
 
 