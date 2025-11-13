СБС уразили Феодосійський морський нафтовий термінал та базу зберігання БпЛА "Оріон" у Криму
У ніч на 13 листопада оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем (колишнього 14-го окремого полку БпАК) завдали ударів по стратегічних об’єктах противника в тимчасово окупованому Криму. Уражено нафтотермінал у Феодосії та базу дронів "Оріон" у Кіровському.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сили безпілотних систем.
Ураження нафтотерміналу у Феодосії: масштабна пожежа після удару
"У ніч на 13 листопада оператори 1-го окремого центру СБС (трансформованого 14 окремого полку БпАК) успішно уразили стратегічний об’єкт противника – АТ "Морской нєфтяной тєрмінал" (Феодосія, АР Крим, ТОТ), - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, термінал є ключовим вузлом постачання паливно-мастильних матеріалів морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України. Внаслідок удару на території підприємства виникла пожежа. Детальні наслідки ураження уточнюються.
Знищено базу ударних дронів "Оріон" у Кіровському
Також оператори 1-го окремого центру СБС уразили базу зберігання та обслуговування ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів "Оріон" (Кіровське, АР Крим). Ці БПЛА можуть нести авіабомби та ракети класу "повітря-земля".
"Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності противника продовжувати агресію проти України", - зазначається в повідомленні.
а чому не сбу?
у нас сбу все розроблює, знешкоджує та перемагає!
