Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новороссийске после атаки БПЛА
В городе Новороссийск на юге России ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотников.
Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, обломки беспилотников повредили ряд объектов в городе.
"Нанесен ущерб инфраструктуре города. Обломки БПЛА повредили резервуар и причал "Черномортранснефти", контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на перевалочном комплексе "Шесхарис". Огонь, возникший после падения фрагментов БПЛА, потушен. Пострадавших нет", - пишет мэр.
Также, отметил глава Новороссийска, обломки БПЛА якобы повредили гражданское судно в порту.
Что предшествовало?
- По данным СМИ, в ночь на 14 ноября украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Новороссийске.
- Reuters сообщает, что Россия остановила экспорт нефти через порт Новороссийск после атаки БПЛА.
Пане Андрію, поставте на черговій сесії міськради питання про перейменування Новоросійська у Новоукраїнськ
