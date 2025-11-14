Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новороссийске после атаки БПЛА

В городе Новороссийск на юге России ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотников.

Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, обломки беспилотников повредили ряд объектов в городе.

"Нанесен ущерб инфраструктуре города. Обломки БПЛА повредили резервуар и причал "Черномортранснефти", контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на перевалочном комплексе "Шесхарис". Огонь, возникший после падения фрагментов БПЛА, потушен. Пострадавших нет", - пишет мэр.

Также, отметил глава Новороссийска, обломки БПЛА якобы повредили гражданское судно в порту.

Что предшествовало?

По данным СМИ, в ночь на 14 ноября украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Новороссийске.

Reuters сообщает, что Россия остановила экспорт нефти через порт Новороссийск после атаки БПЛА.

