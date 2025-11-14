РУС
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новороссийске после атаки БПЛА

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новороссийске

В городе Новороссийск на юге России ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотников.

Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, обломки беспилотников повредили ряд объектов в городе.

"Нанесен ущерб инфраструктуре города. Обломки БПЛА повредили резервуар и причал "Черномортранснефти", контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на перевалочном комплексе "Шесхарис". Огонь, возникший после падения фрагментов БПЛА, потушен. Пострадавших нет", - пишет мэр.

Также, отметил глава Новороссийска, обломки БПЛА якобы повредили гражданское судно в порту.

Что предшествовало?

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новороссийске

Потєрпітє, вас скоро асвабадят.(с.)
14.11.2025 13:24 Ответить
Тисяча і одна ніч Шесхариса....
14.11.2025 13:26 Ответить
"Про це повідомив мер Андрій Кравченко."
Пане Андрію, поставте на черговій сесії міськради питання про перейменування Новоросійська у Новоукраїнськ
14.11.2025 13:38 Ответить
Крім всього іншого двіжа, на пітьмі виникла іще одна проблемка - із Жужжалкою:

https://pbs.twimg.com/media/G5th3P3WUAApPtq?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G5th3P3WUAApPtq?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G5th3P3WUAApPtq?format=jpg&name=small
14.11.2025 13:39 Ответить
 
 