Ночью Украина успешно применила "длинные нептуны" по целям на территории РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского и несколько докладов командующего Воздушными силами Кривоножка.

"Сработали наши "петриоты" и еще некоторые другие системы, и за эту ночь обезврежено 14 российских ракет. В частности, сбиты две аэробаллистические и шесть баллистических российских ракет. И мы будем и дальше укреплять этот компонент нашей ПВО – системами, способными сбивать баллистику", – отметил глава государства.

Зеленский поручил дипломатам максимально информировать партнеров о российских атаках, характере этих атак, выбранных мишенях.

"Этой ночью наши воины успешно применили "длинные нептуны" по определенным целям на российской территории, и это наш вполне справедливый ответ на продолжающийся российский террор. Украинские ракеты фактически ежемесячно дают более ощутимые и точные результаты", - добавил он.

Длинный Нептун

Дальнобойную версию крылатой ракеты Р-360 "Нептун" (известную также как "Длинный Нептун") впервые показали публично в августе 2025 года.

Зеленский Владимир обстрел Удары по РФ
+31
узурпатор, гарант корупції намагається відволікти людей від корупційних зашкварів
14.11.2025 10:58 Ответить
+27
А фламінги де ? Чи то на завтрашню лапшу на вуха.
14.11.2025 11:02 Ответить
+25
Довгий у члєнограя язик і не більше того.
14.11.2025 10:56 Ответить
Про них багато чули но їх не бачили, звиздобол ти!
14.11.2025 10:53 Ответить
Вася, довоі Нептуни якраз є. Іе розробка до епохи Зєлєнского. От Фламінги справді під питанням, бо то від міндічів.
14.11.2025 11:41 Ответить
І де воно , це довге? У кокса тільки довгий язик! І взагалі ця компоновка ще радянська, що оце зелене небрите одоробло придумало, хз
14.11.2025 11:49 Ответить
Вася, а як ти думаєш, чим по кацапії глибинній іноді шмаляють? Фламінгами? Слабкими дронами? Чи натівсько- штатівськими ракетами, яких нема, а тими, малого радіусу бити по кацапії не дозволяють?
14.11.2025 11:54 Ответить
вместе с довгими Нептунами летели Обрезаные Миндичи.
14.11.2025 12:40 Ответить
доля ЧАУШЕСКУ тобі бажана від українців
14.11.2025 10:59 Ответить
"...Ізраїльський зірковий комік Дуду Топаз також пішов у політику, але... Після цього він втратив все, що мав, а останні роки життя провів між тюрмою і божевільнею. Поки нарешті з другої спроби не покінчив життя самогубством, повісившись на шлангу душової кабінки тюремної камери..."
14.11.2025 11:33 Ответить
Включати кожного дня перед сном на банковій
14.11.2025 14:16 Ответить
зима. всі фламінго перелетіли до вирію ) до весни мова про них не йтиме!
14.11.2025 11:05 Ответить
В Ізраїль полетіли 😆
14.11.2025 15:11 Ответить
У "Нептунах" ми впевнені, але чекаємо обіцяні сотні "Фламінго", які кращі за "Томагавки"
14.11.2025 11:02 Ответить
Саме цікаве - на "заставці" фото "Товстого Нептуна", а не "Довгого"...
14.11.2025 11:20 Ответить
Какая разница! (с))
16.11.2025 04:35 Ответить
Навіть якщо застосували "Нептун", довгий він чи короткий - то це ракета того "бариги". А де тваої брехуне ракети "Фламінго", "Рути" "Паляниці"? Всяґ країна сидить без світла, багато без води і тепла, а ти продовжуєш далі втирати, який ти хороший патріот і наповнювати "общак" цукерманів, міндичів і шефірів?
14.11.2025 11:02 Ответить
"Барига" у вас Порошенко. При януковичу Р-360 "Нептун" була як при Боневтіку Позорно-Брехливому були: мільярдний ліс, зарплата вчителям 4 штуки баксів, ракета "Фламінго", країна "зелений Рай", безкоштовні смартфони кожному пенсіонеру і там ще великий список обіцянок.
А ракету "Нептун" створили і випробували та поставили на бойове чергування при президенту Порошенко з 2015 і до 2019 року.
14.11.2025 11:39 Ответить
Нужна перемога, пускай небольшая но срочно. Я не удивлюсь если и фламинго полетит прямо из киностудии или где их там талантливые наборщики массовок делают
14.11.2025 11:03 Ответить
Цілих 2.
Адекватна відповідь?
14.11.2025 11:06 Ответить
Зважте на результат!
16.11.2025 04:37 Ответить
Два Нептуни раз на квартал?
Так, це диво, що їх ще роблять.
16.11.2025 10:44 Ответить
Київу цієї ночі добряче дісталося! Тому закономірне питання до тебе, Володимире - де удари по мацкві, звиздобол ти розетакий? Де "блек-аути" на рашистській столиці? Де твої обіцяні "фламінги". пустобрех???
14.11.2025 11:10 Ответить
Зніміть рожеві окуляри. Навіть якби були ракети, блекаут у мацквабаді не вдасться здійснити через дуже багато велику розгалуженість їх енергосистеми. Плюс висока щільність ппо саме там. Використати кілька десятків ракет не вартує того щоб на декілька годин залишити мацквабад без світла. Вони перерозподілять входи. Якщо щось і тушити-це слабозахищені регіони. Усякі там воронежі, ліпєцкі, саратови, курські, бєлгороди, брянські та інші тамбови та рязані. По-перше це простіше, а по-друге-буде викликати внутрішні невдоволення посеред орків : "пачєму всє регіоньі без свєта, а в маскве і пітере свєт всегда єсть".
14.11.2025 11:46 Ответить
В 2008 була пожеда на північній підстанції москви і все місто тиждень було без світла. Тиждень !!!
14.11.2025 12:32 Ответить
так, і не тільки місто. Але після того були зроблені висновки, тому електромережа маскви і московського регіону зараз побудована трохи по іншому.
14.11.2025 12:51 Ответить
"Були зроблені висновки" - ТАМ ТАКОГО НЕ БУВАЄ
14.11.2025 12:54 Ответить
нажаль. це не так, як ви думаєте. Не треба тримати ворогів за повних довбойобів. Це небезпечно.
По перше блекаут стався у 2005 році, у травні місяці.
Це було везінням, що не взимку, бо через блекаут відключилась частина ТЕЦ і енергогенерації маскви: ГЕС-1, ТЕЦ-9, ТЕЦ-11, ТЕЦ-17, ТЕЦ-22 тощо... Аварія сталась через загоряння одного сраного автотрансформатора на ПС №510 Чагино 2000 МВА, 500/220/110/20/10 кВ. Взагалі то трансформатори на підстанціях та генератори на ТЕЦ можуть працювати з перевантаженням до кількох годин, у звичайному режимі вони навантажені приблизно на 85% встановленої потужності. Резерв у 15% необхідний не лише на випадок аварії, а й для проведення планових ремонтних робіт. Зиму 2004/2005 року - період максимального навантаження - Мосенерго пережило з дефіцитом потужності, що виробляється. Резерву в 15% (про яке згадувалося вище) не було, майже всі ланки працювали на повну потужність. З приходом весни споживання поменшало майже на 40%, і частину об'єктів вивели на ремонт. Через це дефіцит потужності зберігався. Тому аварі на "Чагіно" призвела до ефекта доміно, і блекаут накрив московську енергосистему, яка втратила 2500 тис. кВт, або 26% усієї потужності. Також Тульська енергосистема втратила 900 тис. кВт (87%), Калузька - 100 тис. кВт (22%). Усього з енергосистеми було тимчасово виведено понад 300 підстанцій.
Після цієї аварії був виконаний цілий комплекс заходів, які значно підвищили стійкість енергосистеми московського регіону. Якщо цікаво, то можу для вас ще потицяти у клаву, і популярно про це вам розповісти. Треба?
14.11.2025 14:26 Ответить
Вдасться, вартує, треба. Бити по москвасранску - пріоритет номер 1.
14.11.2025 13:02 Ответить
"успішно застосувала "довгі нептуни" - що, обидва?
А наступного місяця ще два точно встигнуть зробити?
14.11.2025 11:11 Ответить
Якби "успішна Зе-команда" не забила болт на КБ "Луч" і "Південмаш" починаючи з 2019, і належно їх евакюювали в 2022, то були б свої ППО і балістика.
А тепер залишилося - тільки відосики і жебракувати.
Сжоже у "шумерів" є одне вміння - красти.
14.11.2025 11:12 Ответить
Применили Нептуны, что достались от ненавистного шоколадного барыги, а где же Фламинго что созданы при кровавом блазне
14.11.2025 11:13 Ответить
Де сто Фламінг одночасно по Єлабузі?
14.11.2025 11:14 Ответить
На порохових прискорювачах туди не долетіти (у двох наявних відео показали їх роботу).
14.11.2025 11:35 Ответить
"ідіть у сраку"
14.11.2025 11:16 Ответить
Скоро вже настане той момент, коли тисячі "фламіндічів" за наказом світлосяйного лідора ********** серед ночі стартують одночасно з пускових установок по всій Україні і згідно освітлюючого їхній шлях найвеличнішого дороговказу нанесуть потужно-незламний удар в саме серце кацапстану! Затримка лишень за свіжою партією гуманітарної допомоги чудодійного порошку з Колумбії, який переносить зебуїна в паралельну реальність
14.11.2025 11:16 Ответить
А е такий порошковий засiб, котрий всих невiгласiв назавжди здiймае у вирiй , без гарантованого приземлення?
14.11.2025 11:24 Ответить
Тут питання лишень в кількості використаного порошкового засобу, передозування гарантовано перенесе криворізького наполеончика в країну вічної потужно-незламності.
14.11.2025 12:15 Ответить
Тiпо, крiзь вiкно здiйметься?
14.11.2025 12:48 Ответить
Не буде Боневтік Потужно-Брехливий і Мародер направляти ракети на московію - там його шефір разом з дружбаном деркачем тримають общак, який роками тягнули важкими сумками з України. Тут питання - а хто супроводжував такий важливий вантаж під час війни до росії? Невже та частина СБУ, що прислужує Боневтіку?
14.11.2025 11:24 Ответить
Каароч, дайте йому солоноi скумбрii по 8 грн...Бозезь ты мой. мне и не надо утверждать , шо свое креслу ему не потянуть, тянет кресло на порядки рангов ниже, типо, кресло мелкАГА политическАГА обозревателя, времен мендельши с безмозглой.
14.11.2025 11:19 Ответить
Довгі пиз@уни.
Ваван,как там блєкаут в масквє? Вєсь в нєптунах чи пиз@унах?
14.11.2025 11:19 Ответить
Он мне все больше ***** начинает напоминать. Хотя нет, Шойгу. ***** видосики не пилит и ахинею не несет. У него этим придворные шуты занимаются. Но наш все в одном флаконе. За всех отдувается бедолага квартальный. Шутам некогда, они наличку сумками таскают. Им тоже трудно.
14.11.2025 11:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PJuY8GS61bM "Я вам ничего не должен", - Зеленський
14.11.2025 11:27 Ответить
Вночі БПЛА атакували 4 об'єкти на території РФ та окупованих територій:

🟢Донецьк, атаковано ангари на території металургійного заводу, 73 км від ЛБС;

🟢Новоросійськ, атаковано порт і нафтоперевалочний комплекс «Шесхаріс», 350 км від ЛБС;

🟢Новоросійськ, атаковано позицію ППО С-400, 350 км від ЛБС;

🟢Саратов, атаковано місцевий НПЗ, 600 км від ГГУ.
14.11.2025 11:37 Ответить
Дуже велика відмінність від уже відомої нам пускової установки УСПУ-360

14.11.2025 11:40 Ответить
Це кому Ви прийшли сюди втирати фуфло? Натякаєте, що майже нову ракету зробили при Зеленському? "Нептун" і є "Нептун", від модифікації залежить більше чи менше заряду. А при Зеленському створили непогану "ракету" міндіч, яка з величезною швидкістю вимітала долари на москву і в офшори. Доказано часом і фактами.
14.11.2025 12:01 Ответить
Короткий "Небздун" отчитался о длинном "Нептуне"
14.11.2025 11:51 Ответить
А ще ж є довгі Плутони! Фламотрони!
14.11.2025 11:56 Ответить
Тільки до Нептунів Зеленський немає жодного стосунку.
Нептуни створив геніальний Коростельов.
Найбільше допомогли йому Турчинов і Пашинський.
А Зеленський дорвавшись до влади заблокував фінансування, проектування і виробництво Нептунів.
14.11.2025 12:01 Ответить
А ФлаМіндічи не застосовував?
14.11.2025 12:01 Ответить
А чого є десятки роликів з наслідками дронових атак, але немає жодного відео прильоту довгих нептунів і фламінгів, а лише відео запуску якоїсь ракети пізно вночі?
14.11.2025 12:08 Ответить
14.11.2025 12:19 Ответить
Щось не видно щоб кацапи сиділи без світла, а електрика- це найголовніше майже в усіх сферах діяльності.
14.11.2025 12:23 Ответить
Я вже не можу цю падаль ні бачити ,ні чути
14.11.2025 12:43 Ответить
Тобто, бiльше голосувати за невiгласiв - зась?
14.11.2025 12:49 Ответить
брехло зелени....фламинги та паляниці де.крадій...
14.11.2025 12:51 Ответить
Хайпує членограй на чужих досягненнях...яке убоге створіння...фу блд...
14.11.2025 13:16 Ответить
 
 