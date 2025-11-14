Ночью Украина успешно применила "длинные нептуны" по целям на территории РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского и несколько докладов командующего Воздушными силами Кривоножка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сработали наши "петриоты" и еще некоторые другие системы, и за эту ночь обезврежено 14 российских ракет. В частности, сбиты две аэробаллистические и шесть баллистических российских ракет. И мы будем и дальше укреплять этот компонент нашей ПВО – системами, способными сбивать баллистику", – отметил глава государства.

Читайте: ПВО ликвидировала 419 вражеских целей из 449, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Зеленский поручил дипломатам максимально информировать партнеров о российских атаках, характере этих атак, выбранных мишенях.

"Этой ночью наши воины успешно применили "длинные нептуны" по определенным целям на российской территории, и это наш вполне справедливый ответ на продолжающийся российский террор. Украинские ракеты фактически ежемесячно дают более ощутимые и точные результаты", - добавил он.

Читайте: Зеленский поговорил со Стуббом: обсудили массированную российскую атаку на Украину

Длинный Нептун

Дальнобойную версию крылатой ракеты Р-360 "Нептун" (известную также как "Длинный Нептун") впервые показали публично в августе 2025 года.