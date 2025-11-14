Ночью Украина успешно применила "длинные нептуны" по целям на территории РФ, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского и несколько докладов командующего Воздушными силами Кривоножка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Сработали наши "петриоты" и еще некоторые другие системы, и за эту ночь обезврежено 14 российских ракет. В частности, сбиты две аэробаллистические и шесть баллистических российских ракет. И мы будем и дальше укреплять этот компонент нашей ПВО – системами, способными сбивать баллистику", – отметил глава государства.
Зеленский поручил дипломатам максимально информировать партнеров о российских атаках, характере этих атак, выбранных мишенях.
"Этой ночью наши воины успешно применили "длинные нептуны" по определенным целям на российской территории, и это наш вполне справедливый ответ на продолжающийся российский террор. Украинские ракеты фактически ежемесячно дают более ощутимые и точные результаты", - добавил он.
Длинный Нептун
Дальнобойную версию крылатой ракеты Р-360 "Нептун" (известную также как "Длинный Нептун") впервые показали публично в августе 2025 года.
А ракету "Нептун" створили і випробували та поставили на бойове чергування при президенту Порошенко з 2015 і до 2019 року.
По перше блекаут стався у 2005 році, у травні місяці.
Це було везінням, що не взимку, бо через блекаут відключилась частина ТЕЦ і енергогенерації маскви: ГЕС-1, ТЕЦ-9, ТЕЦ-11, ТЕЦ-17, ТЕЦ-22 тощо... Аварія сталась через загоряння одного сраного автотрансформатора на ПС №510 Чагино 2000 МВА, 500/220/110/20/10 кВ. Взагалі то трансформатори на підстанціях та генератори на ТЕЦ можуть працювати з перевантаженням до кількох годин, у звичайному режимі вони навантажені приблизно на 85% встановленої потужності. Резерв у 15% необхідний не лише на випадок аварії, а й для проведення планових ремонтних робіт. Зиму 2004/2005 року - період максимального навантаження - Мосенерго пережило з дефіцитом потужності, що виробляється. Резерву в 15% (про яке згадувалося вище) не було, майже всі ланки працювали на повну потужність. З приходом весни споживання поменшало майже на 40%, і частину об'єктів вивели на ремонт. Через це дефіцит потужності зберігався. Тому аварі на "Чагіно" призвела до ефекта доміно, і блекаут накрив московську енергосистему, яка втратила 2500 тис. кВт, або 26% усієї потужності. Також Тульська енергосистема втратила 900 тис. кВт (87%), Калузька - 100 тис. кВт (22%). Усього з енергосистеми було тимчасово виведено понад 300 підстанцій.
Після цієї аварії був виконаний цілий комплекс заходів, які значно підвищили стійкість енергосистеми московського регіону. Якщо цікаво, то можу для вас ще потицяти у клаву, і популярно про це вам розповісти. Треба?
🟢Донецьк, атаковано ангари на території металургійного заводу, 73 км від ЛБС;
🟢Новоросійськ, атаковано порт і нафтоперевалочний комплекс «Шесхаріс», 350 км від ЛБС;
🟢Новоросійськ, атаковано позицію ППО С-400, 350 км від ЛБС;
🟢Саратов, атаковано місцевий НПЗ, 600 км від ГГУ.
Нептуни створив геніальний Коростельов.
Найбільше допомогли йому Турчинов і Пашинський.
А Зеленський дорвавшись до влади заблокував фінансування, проектування і виробництво Нептунів.