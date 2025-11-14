РУС
Зеленский поговорил со Стуббом: обсудили массированную российскую атаку на Украину

Зеленский и Стубб поговорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Финляндии Александром Стуббом относительно ночной российской атаки по украинским регионам.

Об этом он сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Снова ужасная атака России против Украины, наших людей, обычных жилых домов. Алекс выразил соболезнования всему украинскому народу и осудил этот подлый удар россиян. Поблагодарил его за эти слова поддержки", - написал президент.

Стороны также обсудили дальнейшую поддержку Украины и совместные шаги для усиления давления на Россию.

"Только давлением - санкциями и силой - россиян можно заставить закончить эту войну, которая никому, кроме них, никогда не была нужна. Будем делать все возможное для этого", - добавил Зеленский.

Что предшествовало?

Последствия массированного удара 14 ноября

В результате атаки на Киев произошло разрушение зданий, возгорание жилых и нежилых объектов в нескольких районах города. Повреждены участки тепловых сетей, в Деснянском районе временно отсутствует теплоснабжение. Мэр Кличко предупредил о возможных перебоях с электро- и водоснабжением, коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.

В Киевской области в результате обстрела пострадали по меньшей мере шесть человек, включая ребенка, и возникли многочисленные пожары в пяти районах области.

Около полуночи 14 ноября российские захватчики массированно атаковали беспилотниками неработающее предприятие в Чугуеве.

В Новоукраинском районе Кировоградской области повреждена линия электропередач.

Автор: 

Зеленский Владимир (22571) Стубб Александр (141)
