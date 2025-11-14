Зеленский поговорил со Стуббом: обсудили массированную российскую атаку на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Финляндии Александром Стуббом относительно ночной российской атаки по украинским регионам.
Об этом он сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Снова ужасная атака России против Украины, наших людей, обычных жилых домов. Алекс выразил соболезнования всему украинскому народу и осудил этот подлый удар россиян. Поблагодарил его за эти слова поддержки", - написал президент.
Стороны также обсудили дальнейшую поддержку Украины и совместные шаги для усиления давления на Россию.
"Только давлением - санкциями и силой - россиян можно заставить закончить эту войну, которая никому, кроме них, никогда не была нужна. Будем делать все возможное для этого", - добавил Зеленский.
Что предшествовало?
- Россияне нанесли удар по Киевской области, в результате чего пострадали 6 человек.
- В Киеве после массированного удара РФ известно о трех погибших и по меньшей мере 15 пострадавших.
- В Черкасской области российские дроны повредили жилые дома, хозяйственные постройки и инфраструктуру.
- В Кировоградской области повреждена линия электропередач.
- В Одесской области поврежден энергообъект.
Последствия массированного удара 14 ноября
В результате атаки на Киев произошло разрушение зданий, возгорание жилых и нежилых объектов в нескольких районах города. Повреждены участки тепловых сетей, в Деснянском районе временно отсутствует теплоснабжение. Мэр Кличко предупредил о возможных перебоях с электро- и водоснабжением, коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.
В Киевской области в результате обстрела пострадали по меньшей мере шесть человек, включая ребенка, и возникли многочисленные пожары в пяти районах области.
Около полуночи 14 ноября российские захватчики массированно атаковали беспилотниками неработающее предприятие в Чугуеве.
В Новоукраинском районе Кировоградской области повреждена линия электропередач.
