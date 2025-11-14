УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12487 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли України Розмова Зеленського та Стубба
640 11

Зеленський поговорив зі Стуббом: обговорили масовану російську атаку на Україну

Зеленський і Стубб поговорили

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом щодо нічної російської атаки по українських регіонах.

Про це він повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Знову жахлива атака Росії проти України, наших людей, звичайних житлових будинків. Алекс висловив співчуття всьому українському народові й засудив цей підлий удар росіян. Подякував йому за ці слова підтримки", - написав президент.

Сторони також обговорили подальшу підтримку України та спільні кроки для посилення тиску на Росію.

"Тільки тиском - санкціями та силою - росіян можна змусити закінчити цю війну, яка нікому, крім них, ніколи не була потрібна. Будемо робити все можливе для цього", - додав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Міндічгейт": ЄС очікує від України прозорості та реформ, - Politico

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 400 дронів та 18 ракет випустила РФ вночі, пошкоджено посольство Азербайджану, - Зеленський

Наслідки масованого удару 14 листопада

Внаслідок атаки на Київ сталося руйнування будівель, загорання житлових та нежитлових об’єктів у кількох районах міста. Пошкоджені ділянки теплових мереж, у Деснянському районі тимчасово відсутнє теплопостачання. Мер Кличко попередив про можливі перебої з електро- та водопостачанням, комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

На Київщині унаслідок обстрілу постраждали щонайменше шість людей, включно з дитиною, та виникли численні пожежі в п’яти районах області.

Близько опівночі 14 листопада російські загарбники масовано атакували безпілотниками непрацююче підприємство у Чугуєві.

В Новоукраїнському районі Кіровоградської області пошкоджено лінію електропередач.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Свириденко підписала постанову: "Тисячу Зеленського" профінансують за рахунок коштів для дітей та малозабезпечених

Автор: 

Зеленський Володимир (27853) Стубб Александр (206)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
показати весь коментар
14.11.2025 10:37 Відповісти
+2
Яким треба бути Буратіновиродком щоб спілкуватися без сорому з поважними керівниками країн , які дають УКРАЇНІ 70 ВІДСОТКІВ БЮДЖЕТУ НА РОЗКРАДАННЯ БАНДОЮ НЕДОБИТИХ РИГІВ під керівництвом БАРИГИ МІНДІЧА
показати весь коментар
14.11.2025 10:40 Відповісти
+1
А Буратіно там у тій комапшці ХТО? Аааа членограй-атвлєкалово у кріслі ПРепзднта у ПАРЛАМЕНТСЬКО-президентській державі?
показати весь коментар
14.11.2025 10:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поговорив - помогло?!...
Імітація гри на...
показати весь коментар
14.11.2025 10:33 Відповісти
А власних друзяк міндічив не обговорювали? Ні? А чому?
показати весь коментар
14.11.2025 10:36 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2025 10:37 Відповісти
Скажіть як всавити картинку в коменти ?
показати весь коментар
14.11.2025 13:15 Відповісти
Саму картинку вставити неможливо, а слід вставляти інтернет адресу цієї картинки.

1.Натиснути "картинка".
2.Як висточиить віконечко - вставити інтернет адресу картинки.
3.Натиснути "вставити".
Ну і відправити.
показати весь коментар
14.11.2025 14:03 Відповісти
Яким треба бути Буратіновиродком щоб спілкуватися без сорому з поважними керівниками країн , які дають УКРАЇНІ 70 ВІДСОТКІВ БЮДЖЕТУ НА РОЗКРАДАННЯ БАНДОЮ НЕДОБИТИХ РИГІВ під керівництвом БАРИГИ МІНДІЧА
показати весь коментар
14.11.2025 10:40 Відповісти
А Буратіно там у тій комапшці ХТО? Аааа членограй-атвлєкалово у кріслі ПРепзднта у ПАРЛАМЕНТСЬКО-президентській державі?
показати весь коментар
14.11.2025 10:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Af54Sgzp8c4

ШОК!!!Чому зЄ боїться говорити про схеми Міндіча .
показати весь коментар
14.11.2025 11:06 Відповісти
тобі вже не говорити. а перестукуватися потрібно
показати весь коментар
14.11.2025 11:18 Відповісти
Поговорили ))))
показати весь коментар
14.11.2025 13:13 Відповісти
 
 