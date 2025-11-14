Зеленський поговорив зі Стуббом: обговорили масовану російську атаку на Україну
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом щодо нічної російської атаки по українських регіонах.
Про це він повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Знову жахлива атака Росії проти України, наших людей, звичайних житлових будинків. Алекс висловив співчуття всьому українському народові й засудив цей підлий удар росіян. Подякував йому за ці слова підтримки", - написав президент.
Сторони також обговорили подальшу підтримку України та спільні кроки для посилення тиску на Росію.
"Тільки тиском - санкціями та силою - росіян можна змусити закінчити цю війну, яка нікому, крім них, ніколи не була потрібна. Будемо робити все можливе для цього", - додав Зеленський.
Що передувало?
- Росіяни вдарили по Київській області, внаслідок чого постраждали 6 осіб.
- У Києві після масованого удару РФ відомо про трьох загиблих та щонайменше 15 постраждалих.
- На Черкащині російські дрони пошкодили житлові будинки, господарські споруди та інфраструктуру.
- На Кіровоградщині пошкоджено лінію електропередач.
- На Одещині пошкоджено енергооб'єкт.
Наслідки масованого удару 14 листопада
Внаслідок атаки на Київ сталося руйнування будівель, загорання житлових та нежитлових об’єктів у кількох районах міста. Пошкоджені ділянки теплових мереж, у Деснянському районі тимчасово відсутнє теплопостачання. Мер Кличко попередив про можливі перебої з електро- та водопостачанням, комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.
На Київщині унаслідок обстрілу постраждали щонайменше шість людей, включно з дитиною, та виникли численні пожежі в п’яти районах області.
Близько опівночі 14 листопада російські загарбники масовано атакували безпілотниками непрацююче підприємство у Чугуєві.
В Новоукраїнському районі Кіровоградської області пошкоджено лінію електропередач.
