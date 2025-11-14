Рашисти вдарили по Одещині: пошкоджено енергооб’єкт, є постраждалий. ФОТОрепортаж
Російські окупанти в ніч на 14 листопада атакували ударними дронами Одещину.
Про це повідомив глава ОВА Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Більшість цілей було знищено ППО, проте є пошкодження цивільної інфраструктури та енергетичного об'єкта.
Наслідки атаки
"Внаслідок атаки на енергетичний об’єкт виникли пожежі, пошкоджено поруч розташований житловий будинок та дах гаража. Рятувальники оперативно локалізували займання", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок удару РФ відомо про постраждалого, йому надано допомогу.
Що передувало?
- Росіяни вдарили по Київській області, внаслідок чого постраждали 6 осіб.
- У Києві після масованого удару РФ відомо про трьох загиблих та щонайменше 15 постраждалих.
- На Черкащині російські дрони пошкодили житлові будинки, господарські споруди та інфраструктуру.
- На Кіровоградщині пошкоджено лінію електропередач.
