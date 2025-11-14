Рашисти вдарили по Одещині: пошкоджено енергооб’єкт, є постраждалий. ФОТОрепортаж

Російські окупанти в ніч на 14 листопада атакували ударними дронами Одещину.

Про це повідомив глава ОВА Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Більшість цілей було знищено ППО, проте є пошкодження цивільної інфраструктури та енергетичного об'єкта.

Наслідки атаки

"Внаслідок атаки на енергетичний об’єкт виникли пожежі, пошкоджено поруч розташований житловий будинок та дах гаража. Рятувальники оперативно локалізували займання", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару РФ відомо про постраждалого, йому надано допомогу.

