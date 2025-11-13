Росіяни атакували дронами Арциз на Одещині: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури
Вночі 13 листопада російські війська атакували ударними безпілотниками місто Арциз на Одещині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Одеська обласна прокуратура.
"Вночі, 13 листопада, збройні сили РФ атакували ударними безпілотниками м. Арциз", - ідеться в повідомленні.
Що атакували росіяни?
Через ворожий обстріл пошкоджено:
- об’єкт критичної інфраструктури,
- адміністративне приміщення та
- ремонтні цехи.
"Від ворожої атаки ніхто з людей не постраждав", - зазначили в прокуратурі.
