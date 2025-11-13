РУС
Новости Атака беспилотников на Одесщину
362 0

Россияне атаковали дронами Арциз на Одесщине: поврежден объект критической инфраструктуры

Одесская область после обстрела

Ночью 13 ноября российские войска атаковали ударными беспилотниками город Арциз в Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

"Ночью, 13 ноября, вооруженные силы РФ атаковали ударными беспилотниками г. Арциз", - говорится в сообщении.

Что атаковали россияне?

В результате вражеского обстрела повреждены:

  • объект критической инфраструктуры,
  • административное помещение и
  • ремонтные цеха.

"От вражеской атаки никто из людей не пострадал", - отметили в прокуратуре.

Автор: 

Одесская область (3951) инфраструктура (266) Болградский район (3) Арциз (1)
