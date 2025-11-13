Россияне атаковали дронами Арциз на Одесщине: поврежден объект критической инфраструктуры
Ночью 13 ноября российские войска атаковали ударными беспилотниками город Арциз в Одесской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Одесская областная прокуратура.
"Ночью, 13 ноября, вооруженные силы РФ атаковали ударными беспилотниками г. Арциз", - говорится в сообщении.
Что атаковали россияне?
В результате вражеского обстрела повреждены:
- объект критической инфраструктуры,
- административное помещение и
- ремонтные цеха.
"От вражеской атаки никто из людей не пострадал", - отметили в прокуратуре.
