Нічна атака РФ: на Кіровоградщині пошкоджено лінію електропередач

У ніч проти 14 листопада Росія масовано атакувала територію України. Внаслідок нічної ворожої атаки в Новоукраїнському районі Кіровоградської області пошкоджено лінію електропередач.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Андрій Райкович.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Без електропостачання залишилися 16 населених пунктів, а також частково місто Новоукраїнка.

Бригади РЕМ ПрАТ "Кіровоградобленерго" вже розпочали відновлення електропостачання.

Атака РФ 14 листопада

Вночі росіяни масовано атакували Київ та область балістичними ракетами та ударними дронами. Внаслідок обстрілу пошкодження зафіксовані у 9 районах столиці. Є загибла та поранені.

На Київщині постраждали щонайменше шість людей, включно з дитиною, та виникли численні пожежі в п’яти районах області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Запоріжжі: ворог завдав 731 удар, чотири людини загинули