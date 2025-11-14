Ночная атака РФ: на Кировоградщине повреждена линия электропередач
В ночь на 14 ноября Россия массированно атаковала территорию Украины. В результате ночной вражеской атаки в Новоукраинском районе Кировоградской области повреждена линия электропередач.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Андрей Райкович.
Без электроснабжения остались 16 населенных пунктов, а также частично город Новоукраинка.
Бригады РЭС ЧАО "Кировоградобленерго" уже приступили к восстановлению электроснабжения.
Атака РФ 14 ноября
Ночью россияне массированно атаковали Киев и область баллистическими ракетами и ударными дронами. В результате обстрела повреждения зафиксированы в 9 районах столицы. Есть погибшая и раненые.
В Киевской области пострадали по меньшей мере шесть человек, включая ребенка, и возникли многочисленные пожары в пяти районах области.
