Ночная атака РФ: на Кировоградщине повреждена линия электропередач

В ночь на 14 ноября Россия массированно атаковала территорию Украины. В результате ночной вражеской атаки в Новоукраинском районе Кировоградской области повреждена линия электропередач.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Андрей Райкович.

Без электроснабжения остались 16 населенных пунктов, а также частично город Новоукраинка.

Бригады РЭС ЧАО "Кировоградобленерго" уже приступили к восстановлению электроснабжения.

Атака РФ 14 ноября

Ночью россияне массированно атаковали Киев и область баллистическими ракетами и ударными дронами. В результате обстрела повреждения зафиксированы в 9 районах столицы. Есть погибшая и раненые.

В Киевской области пострадали по меньшей мере шесть человек, включая ребенка, и возникли многочисленные пожары в пяти районах области.

