Сутки на Запорожье: враг нанес 731 удар, четверо человек погибли
За минувшие сутки, 13 ноября, российские захватчики атаковали 20 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 731 удар. В Запорожском и Пологовском районах погибли четыре человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
Войска РФ нанесли 5 авиационных ударов по Терноватому, Орехову, Зализнычному, Новоданиловке и Затишью. А также:
- 407 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Запасное, Степногорск, Приморское, Степовое, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Преображенку, Чаривное, Белогорье, Зеленый Гай, Яблоково и Омельник.
- 7 обстрелов из РСЗО накрыли Орехов, Зеленый Гай, Малую Токмачку и Новоданиловку.
- 312 артиллерийских ударов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Зеленого Гая и Яблоково.
"Поступило 17 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и хозяйственных построек", - отметил Федоров.
