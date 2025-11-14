Доба на Запоріжжі: ворог завдав 731 удар, чотири людини загинули
Минулої доби, 13 листопада, російські загарбники атакували 20 населених пунктів Запорізької області, завдавши 731 удар. У Запорізькому та Пологівському районах загинули чотири людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Тернуватому, Оріхову, Залізничному, Новоданилівці та Затишшю. А також:
- 407 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Запасне, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Преображенку, Чарівне, Білогірʼя, Зелений Гай, Яблукове та Омельник.
- 7 обстрілів з РСЗВ накрили Оріхів, Зелений Гай, Малу Токмачку та Новоданилівку.
- 312 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя, Зеленого Гаю та Яблукового.
"Надійшло 17 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та господарських будівель", - зазначив Федоров.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль