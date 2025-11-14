Наслідки атаки на Київщину: ворог масовано обстріляв п’ять районів, травмовано шестеро людей. Серед них - дитина 7 років. ФОТОрепортаж

Цієї ночі, 14 листопада, російські окупанти масовано атакували населені пункти Київської області ракетами та дронами. Тривога тривала понад 5 годин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

"Внаслідок атаки травмовано шестеро людей. Серед них - дитина 7 років. Станом на ранок у лікарнях залишаються двоє чоловіків з Білої Церкви та Вишгородщини. Уся необхідна медична допомога надається. Загрози життю поранених немає, стан задовільний" - йдеться в повідомленні.

Росіяни пошкодили будинки та інфраструктуру у кількох районах

Внаслідок обстрілів пошкоджено 9 приватних будинків у Бучанському районі - від вибитих вікон до руйнації житла.

Ворожа атака зачепила цивільні виробництва Білоцерківського району, складські та гаражні приміщення.

Пошкоджено 14 приватних будинків та автомобілі у Вишгородському районі.

Ще один приватний будинок зазнав пошкоджень у Фастівському районі.

В Обухівському районі знищено автомобіль та пошкоджено приватний будинок.

