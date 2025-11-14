Росія завдала масованого удару по інфраструктурі Київщини: шестеро постраждалих, серед них дитина

У ніч на 14 листопада російські війська здійснили комбіновану атаку ракетами й ударними дронами по Київській області. Унаслідок обстрілу постраждали щонайменше шість людей, включно з дитиною, та виникли численні пожежі в п’яти районах області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Країна-терорист масовано атакує Київщину ракетами та дронами. Під ворожим ударом обʼєкти критичної інфраструктури та мирні населені пункти. У Білій Церкві постраждав чоловік 55 років. З термічними опіками тіла він госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна допомога надається", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок ударів виникли значні пожежі:

Бучанський, Вишгородський, Фастівський райони: зайнялися приватні житлові будинки.

Білоцерківський район: полум’я охопило складські приміщення після влучання.

Обухівський район: згорів легковий автомобіль.

Рятувальники та екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків атак.

Кількість постраждалих зросла до шести

Станом на 03:50, кількість поранених збільшилася до шести, серед них - семирічна дитина.

Фастівський район: чоловік, 1985 р.н., із множинними ранами плеча (госпіталізований).

Вишгородський район: чоловік, 47 років, із різаною раною передпліччя; дитина, 7 років, із травмою обличчя; чоловік, 56 років, із забійною раною лоба. Усі - у лікарні.

Бучанський район: жінка, 1969 р.н., з посіченою рукою.

