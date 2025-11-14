Росія завдала масованого удару по інфраструктурі Київщини: шестеро постраждалих, серед них дитина
У ніч на 14 листопада російські війська здійснили комбіновану атаку ракетами й ударними дронами по Київській області. Унаслідок обстрілу постраждали щонайменше шість людей, включно з дитиною, та виникли численні пожежі в п’яти районах області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
"Країна-терорист масовано атакує Київщину ракетами та дронами. Під ворожим ударом обʼєкти критичної інфраструктури та мирні населені пункти. У Білій Церкві постраждав чоловік 55 років. З термічними опіками тіла він госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна допомога надається", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок ударів виникли значні пожежі:
Бучанський, Вишгородський, Фастівський райони: зайнялися приватні житлові будинки.
Білоцерківський район: полум’я охопило складські приміщення після влучання.
Обухівський район: згорів легковий автомобіль.
Рятувальники та екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків атак.
Кількість постраждалих зросла до шести
Станом на 03:50, кількість поранених збільшилася до шести, серед них - семирічна дитина.
Фастівський район: чоловік, 1985 р.н., із множинними ранами плеча (госпіталізований).
Вишгородський район:
чоловік, 47 років, із різаною раною передпліччя;
дитина, 7 років, із травмою обличчя;
чоловік, 56 років, із забійною раною лоба. Усі - у лікарні.
Бучанський район: жінка, 1969 р.н., з посіченою рукою.
