Ворог масовано атакував Київ ракетами та дронами: зафіксовані влучання у кількох районах, 25 людей постраждали (оновлено)

У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пошкодження житлових будинків зафіксовані у кількох районах столиці.

Наслідки ворожої атаки

У Шевченківському районі руйнування в адмінбудівлі. Внаслідок падіння уламків, загорання сталося на відкритій території поблизу медичного закладу, а також у нежитловій будівлі.

У Голосіївському внаслідок влучання уламків сталося загорання в медзакладі, також пошкоджена нежитлова будівля.

У Святошинському районі загорання приватного будинку.

У Подільському - пожежа в пʼятиповерхівці та в нежитловій будівлі, пошкоджені 5 житлових будинків, а також нежитлова будівля. Також зафіксоване загорання в житловому будинку в Подільському районі та в багатоповерхівці в Деснянському.

У Дніпровському - пожежа на відкритій території. Також пошкоджень зазнали 3 багатоквартирних житлових будинки, а також приватна садиба, пожежа на відкритій території.

У Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку, а також на територію навчального закладу. Крім того, внаслідок падіння уламків, сталося загорання авто.

У Деснянському районі сталося загорання в 2 житлових будинках. Також є влучання уламків в житловий будинок.

У Соломʼянському районі пожежа зафіксована на даху одного житлового будинку.

" У місті можливі перебої електро- і водопостачання", - зазначив Кличко.

Унаслідок масованої атаки ворога в Києві пошкоджені ділянки теплових мереж.

"У Деснянському районі, через аварійну ситуацію на тепломагістралі, тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель.

Комунальні служби міста зараз працюють на місцях: оперативно визначають характер пошкоджень та приступають до негайної ліквідації наслідків", - додав міський голова.

Постраждалі в столиці

Унаслідок російського удару по Києву в ніч на 14 листопада кількість постраждалих станом на 5:30 становить 16. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Вже 16 постраждалих, серед них десятирічна дитина", - йдеться в повідомленні.

О 5:45 КМВА повідомила про зростання кількості постраждалих:

"Наразі кількість постраждалих внаслідок атаки ворога зросла до 24 осіб, серед них одна дитина.

О 7:20 Кличко повідомив про збільшення кількості постраждалих:

"25 постраждалих у столиці в результаті масованої атаки ворога . Серед них - дитина 10 років.

9 людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці".

Всім пораненим надається кваліфікована медична допомога".

