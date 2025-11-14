УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10948 відвідувачів онлайн
Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
3 242 8

Ворог масовано атакував Київ ракетами та дронами: зафіксовані влучання у кількох районах, 25 людей постраждали (оновлено)

Нічний удар по Києву: поранені, пожежі та перебої тепла 14 листопада

У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пошкодження житлових будинків зафіксовані у кількох районах столиці.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Наслідки ворожої атаки

У Шевченківському районі руйнування в адмінбудівлі. Внаслідок падіння уламків, загорання сталося на відкритій території поблизу медичного закладу, а також у нежитловій будівлі.

У Голосіївському внаслідок влучання уламків сталося загорання в медзакладі, також пошкоджена нежитлова будівля.

У Святошинському районі загорання приватного будинку.

У Подільському - пожежа в пʼятиповерхівці та в нежитловій будівлі, пошкоджені 5 житлових будинків, а також нежитлова будівля. Також зафіксоване загорання в житловому будинку в Подільському районі та в багатоповерхівці в Деснянському.

У Дніпровському - пожежа на відкритій території. Також пошкоджень зазнали 3 багатоквартирних житлових будинки, а також приватна садиба, пожежа на відкритій території.

У Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку, а також на територію навчального закладу. Крім того, внаслідок падіння уламків, сталося загорання авто.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака на Київ: у столиці працює ППО (оновлено)

У Деснянському районі сталося загорання в 2 житлових будинках. Також є влучання уламків в житловий будинок.

У Соломʼянському районі пожежа зафіксована на даху одного житлового будинку.

" У місті можливі перебої електро- і водопостачання", - зазначив Кличко.

Унаслідок масованої атаки ворога в Києві пошкоджені ділянки теплових мереж. 

"У Деснянському районі, через аварійну ситуацію на тепломагістралі, тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель.
Комунальні служби міста зараз працюють на місцях: оперативно визначають характер пошкоджень та приступають до негайної ліквідації наслідків", - додав міський голова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За три роки після деокупації Херсонщини внаслідок російських обстрілів загинули 976 людей, - ОВА

Постраждалі в столиці

Унаслідок російського удару по Києву в ніч на 14 листопада кількість постраждалих станом на 5:30 становить 16. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Вже 16 постраждалих, серед них десятирічна дитина", - йдеться в повідомленні.

О 5:45 КМВА повідомила про зростання кількості постраждалих:

"Наразі кількість постраждалих внаслідок атаки ворога зросла до 24 осіб, серед них одна дитина.

О 7:20 Кличко повідомив про збільшення кількості постраждалих:

"25 постраждалих у столиці в результаті масованої атаки ворога . Серед них - дитина 10 років.

9 людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці".

Всім пораненим надається кваліфікована медична допомога".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав масованого удару по Чугуєву: пошкоджено приватне підприємство

Автор: 

Київ (20774) обстріл (34162) Повітряні атаки на Київ (1004) балістичні ракети (599)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Схоже що масовано атакований масквабад- це лише рожеві мрії,як той фламінго.
показати весь коментар
14.11.2025 06:01 Відповісти
Спасибо ГнидыЧи за это.
показати весь коментар
14.11.2025 06:10 Відповісти
Як наче по замовленню. Сиплий поїхав, а масована атака зіб'є медіахвилю міндічгейта.
Як воно пищало раніше? "Війна продовжується бо це комусь вигідно"?
показати весь коментар
14.11.2025 06:12 Відповісти
Не переймайся! Досьє на зєлєнского, єрмака, його "друзєй" та "призначєнців" не згорять...
показати весь коментар
14.11.2025 07:01 Відповісти
2024 рік.
Кабінет Міністрів перерозподілив кошти, забравши 2 мільярди гривень з програми гуманітарного розмінування (та ще 1,76 мільярда з програми інвестнянь та 99,83 мільйона з програми підтримки агротехніки) для фінансування «Національного кешбеку» та одноразової виплати 1000 грн за програмою «Зимова єПідтримка».

2025 рік
"Тисячу Зеленського" профінансують коштом соцзахисту дітей та підтримки малозабезпечених.

З кого наступного будуть знімати останню сорочку для виплати "1000 Зеленського"?
ЗСУ?
Вчителі?
Безхатченки?

Ви дійсно ще вірите, що ці розумововідсталі переймаються захистом України???
показати весь коментар
14.11.2025 06:16 Відповісти
Бидлопопулізм. З барського плеча плебсу на шкоринку.
показати весь коментар
14.11.2025 07:56 Відповісти
Щойно ти став в довгу чергу за безкоштовним супом замість того щоб заробити собі на їжу, ти внутрішньо приймаєш себе як вбогого, нещасного, обездоленого і недієздатного. Зєлєнскій і його банда прагне насаджувати відчуття безпорадності українському народу. На фоні мільярдних розкрадань бюджету його друзями і призначенцями він дарує тисячу, купівельна вартість якої завдяки його "друзям" стала мізерною і відібрану у дітей... Цинічний покидьок...
показати весь коментар
14.11.2025 06:47 Відповісти
Кожен, хто не написав про тероризм і вбивства кацапідарів -- кончений кацапський уйобок.

Кожного з вас, їбані тварюки, дістане караюча рука ЗСУ, СБУ а зрештою самого Господа.
СЛАВА УКРАЇНІ!
Смерть руzкім уйобкам!
показати весь коментар
14.11.2025 07:18 Відповісти
 
 