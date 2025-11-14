Ворог масовано атакував Київ ракетами та дронами: зафіксовані влучання у кількох районах, 25 людей постраждали (оновлено)
У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Пошкодження житлових будинків зафіксовані у кількох районах столиці.
Наслідки ворожої атаки
У Шевченківському районі руйнування в адмінбудівлі. Внаслідок падіння уламків, загорання сталося на відкритій території поблизу медичного закладу, а також у нежитловій будівлі.
У Голосіївському внаслідок влучання уламків сталося загорання в медзакладі, також пошкоджена нежитлова будівля.
У Святошинському районі загорання приватного будинку.
У Подільському - пожежа в пʼятиповерхівці та в нежитловій будівлі, пошкоджені 5 житлових будинків, а також нежитлова будівля. Також зафіксоване загорання в житловому будинку в Подільському районі та в багатоповерхівці в Деснянському.
У Дніпровському - пожежа на відкритій території. Також пошкоджень зазнали 3 багатоквартирних житлових будинки, а також приватна садиба, пожежа на відкритій території.
У Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку, а також на територію навчального закладу. Крім того, внаслідок падіння уламків, сталося загорання авто.
У Деснянському районі сталося загорання в 2 житлових будинках. Також є влучання уламків в житловий будинок.
У Соломʼянському районі пожежа зафіксована на даху одного житлового будинку.
" У місті можливі перебої електро- і водопостачання", - зазначив Кличко.
Унаслідок масованої атаки ворога в Києві пошкоджені ділянки теплових мереж.
"У Деснянському районі, через аварійну ситуацію на тепломагістралі, тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель.
Комунальні служби міста зараз працюють на місцях: оперативно визначають характер пошкоджень та приступають до негайної ліквідації наслідків", - додав міський голова.
Постраждалі в столиці
Унаслідок російського удару по Києву в ніч на 14 листопада кількість постраждалих станом на 5:30 становить 16. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
"Вже 16 постраждалих, серед них десятирічна дитина", - йдеться в повідомленні.
О 5:45 КМВА повідомила про зростання кількості постраждалих:
"Наразі кількість постраждалих внаслідок атаки ворога зросла до 24 осіб, серед них одна дитина.
О 7:20 Кличко повідомив про збільшення кількості постраждалих:
"25 постраждалих у столиці в результаті масованої атаки ворога . Серед них - дитина 10 років.
9 людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці".
Всім пораненим надається кваліфікована медична допомога".
Кабінет Міністрів перерозподілив кошти, забравши 2 мільярди гривень з програми гуманітарного розмінування (та ще 1,76 мільярда з програми інвестнянь та 99,83 мільйона з програми підтримки агротехніки) для фінансування «Національного кешбеку» та одноразової виплати 1000 грн за програмою «Зимова єПідтримка».
