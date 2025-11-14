Ворог завдав масованого удару по Чугуєву: пошкоджено приватне підприємство

Близько опівночі 14 листопада російські загарбники масовано атакували безпілотниками непрацююче підприємство у Чугуєві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила міський голова Галина Мінаєва.

Унаслідок атаки виникла пожежа в адміністративно-побутовій будівлі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

До ліквідації займання залучені підрозділи ДСНС.

Попередні атаки на Чугуїв

В ніч на 7 листопада внаслідок влучань російських дронів було знищене відділення №1 "Нової пошти" у місті Чугуєві. Працівники та клієнти не постраждали, але у відділенні знаходилось 523 посилки, оголошеною вартістю майже 10 млн грн.

Наприкінці жовтня російські окупаційні війська завдали ударів по підприємству з виготовлення макаронів "Стрілець" у Чугуєві, який виготовляє макаронні вироби під торговою маркою "Зодіак", а також по складах столичного виробника морозива Gelarty.

17 жовтня російські загарбники завдали понад 10 ударів по місту. Через атаку знеструмлені майже всі мікрорайони Чугуєва.

У ніч проти неділі, 12 жовтня російські безпілотники завдали удару по одному з навчальних закладів Чугуєва. Будівля зазначала суттєвих пошкоджень. Також пошкоджено житловий будинок неподалік та автівки.

Пізно ввечері 10 жовтня Чугуїв Харківської області зазнав масованої російської атаки, на місці влучань виникли пожежі, пошкоджено цивільне підприємство.

