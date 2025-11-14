Враг нанес массированный удар по Чугуеву: повреждено частное предприятие

Около полуночи 14 ноября российские захватчики массированно атаковали беспилотниками неработающее предприятие в Чугуеве.

В результате атаки возник пожар в административно-бытовом здании. По предварительной информации, пострадавших нет.

К ликвидации возгорания привлечены подразделения ГСЧС.

Предыдущие атаки на Чугуев

В ночь на 7 ноября в результате попаданий российских дронов было уничтожено отделение №1 "Новой почты" в городе Чугуеве. Работники и клиенты не пострадали, но в отделении находилось 523 посылки, объявленной стоимостью почти 10 млн грн.

В конце октября российские оккупационные войска нанесли удары по предприятию по производству макаронных изделий "Стрелец" в Чугуеве, которое производит макаронные изделия под торговой маркой "Зодиак", а также по складам столичного производителя мороженого Gelarty.

17 октября российские захватчики нанесли более 10 ударов по городу. Из-за атаки обесточены почти все микрорайоны Чугуева.

В ночь на воскресенье, 12 октября, российские беспилотники нанесли удар по одному из учебных заведений Чугуева. Здание не получило существенных повреждений. Также повреждены жилой дом неподалеку и автомобили.

Поздно вечером 10 октября Чугуев Харьковской области подвергся массированной российской атаке, на месте попаданий возникли пожары, повреждено гражданское предприятие.

