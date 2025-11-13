РУС
Рашисты атаковали гражданских в Харьковской области: двое погибших, есть раненые

Россияне нанесли удар по Харьковской области: известно о погибших и раненых

Российские оккупанты атаковали одну из общин в Харьковской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Удар был нанесен недалеко от с. Богуславка. Два человека погибли, еще двое получили ранения.

"Предварительно, оккупанты попали беспилотником в мотоблок.

Пострадавшие госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении.

