Рашисты атаковали гражданских в Харьковской области: двое погибших, есть раненые

Российские оккупанты атаковали одну из общин в Харьковской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Удар был нанесен недалеко от с. Богуславка. Два человека погибли, еще двое получили ранения.

"Предварительно, оккупанты попали беспилотником в мотоблок.



Пострадавшие госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Читайте: Враг 16 раз обстрелял Запорожскую область: ранен один человек, повреждены жилые дома. ФОТО