Рашисты атаковали гражданских в Харьковской области: двое погибших, есть раненые
Российские оккупанты атаковали одну из общин в Харьковской области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Удар был нанесен недалеко от с. Богуславка. Два человека погибли, еще двое получили ранения.
"Предварительно, оккупанты попали беспилотником в мотоблок.
Пострадавшие госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении.
