УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12476 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Харківщини
843 0

Рашисти атакували цивільних на Харківщині: троє загиблих, є поранені

Росіяни вдарили по Харківщини: відомо про загиблих та поранених

Російські окупанти атакували одну з громад на Харківщині, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив глава ОВА Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Удару було завдано неподалік с. Богуславка. Двоє людей загинули, ще двоє - дістали поранення.

"Попередньо, окупанти поцілили безпілотником у мотоблок.

Постраждалих госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Оновлення 

Згодом Синєгубов повідомив про ще одного загиблого внаслідок російської атаки.

"Один із постраждалих помер у машині екстреної медичної допомоги. Лікарі зробили все можливе для порятунку. Але, на жаль, поранення виявилися надто важкими.

Ще одному травмованому медики зараз надають необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ворог 16 разів обстріляв Запорізьку область: поранено одну людину, пошкоджено житло. ФОТО

Автор: 

обстріл (34162) Харківська область (2752) Ізюмський район (225) Богуславка (5)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 