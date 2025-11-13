Рашисти атакували цивільних на Харківщині: троє загиблих, є поранені
Російські окупанти атакували одну з громад на Харківщині, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив глава ОВА Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Удару було завдано неподалік с. Богуславка. Двоє людей загинули, ще двоє - дістали поранення.
"Попередньо, окупанти поцілили безпілотником у мотоблок.
Постраждалих госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Оновлення
Згодом Синєгубов повідомив про ще одного загиблого внаслідок російської атаки.
"Один із постраждалих помер у машині екстреної медичної допомоги. Лікарі зробили все можливе для порятунку. Але, на жаль, поранення виявилися надто важкими.
Ще одному травмованому медики зараз надають необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
