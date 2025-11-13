Рашисти атакували цивільних на Харківщині: троє загиблих, є поранені

Російські окупанти атакували одну з громад на Харківщині, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив глава ОВА Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Удару було завдано неподалік с. Богуславка. Двоє людей загинули, ще двоє - дістали поранення.

"Попередньо, окупанти поцілили безпілотником у мотоблок.



Постраждалих госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Оновлення

Згодом Синєгубов повідомив про ще одного загиблого внаслідок російської атаки.

"Один із постраждалих помер у машині екстреної медичної допомоги. Лікарі зробили все можливе для порятунку. Але, на жаль, поранення виявилися надто важкими.

Ще одному травмованому медики зараз надають необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ворог 16 разів обстріляв Запорізьку область: поранено одну людину, пошкоджено житло. ФОТО