Ехали за пенсией и гуманитарной помощью: россияне убили трех гражданских на Харьковщине FPV-дроном. ВИДЕО
Российские захватчики атаковали группу лиц, которые на самодельных блоках отправились в поселок Боровая в Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Подробности
Утром, 13 ноября, группа на трех самодельных мотоблоках отправилась в поселок Боровая, чтобы получить пенсию и гуманитарную помощь.
"Вблизи села Новоплатоновка Изюмского района в один из мотоблоков попал российский FPV-дрон. На месте погибли две женщины. Еще один мужчина от полученных травм скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении.
Один человек получил ранения.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что россияне атаковали гражданских в Харьковской области, в результате чего погибли три человека.
