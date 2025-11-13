Ехали за пенсией и гуманитарной помощью: россияне убили трех гражданских на Харьковщине FPV-дроном. ВИДЕО

Российские захватчики атаковали группу лиц, которые на самодельных блоках отправились в поселок Боровая в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Утром, 13 ноября, группа на трех самодельных мотоблоках отправилась в поселок Боровая, чтобы получить пенсию и гуманитарную помощь.

"Вблизи села Новоплатоновка Изюмского района в один из мотоблоков попал российский FPV-дрон. На месте погибли две женщины. Еще один мужчина от полученных травм скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

Один человек получил ранения.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что россияне атаковали гражданских в Харьковской области, в результате чего погибли три человека.

Читайте: Россияне атаковали дроном автомобиль на Харьковщине: пострадали начальник поселковой администрации и секретарь громады