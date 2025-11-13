РУС
2 394 4

Ехали за пенсией и гуманитарной помощью: россияне убили трех гражданских на Харьковщине FPV-дроном. ВИДЕО

Российские захватчики атаковали группу лиц, которые на самодельных блоках отправились в поселок Боровая в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Подробности

Утром, 13 ноября, группа на трех самодельных мотоблоках отправилась в поселок Боровая, чтобы получить пенсию и гуманитарную помощь.

"Вблизи села Новоплатоновка Изюмского района в один из мотоблоков попал российский FPV-дрон. На месте погибли две женщины. Еще один мужчина от полученных травм скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

Один человек получил ранения.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что россияне атаковали гражданских в Харьковской области, в результате чего погибли три человека.

Читайте: Россияне атаковали дроном автомобиль на Харьковщине: пострадали начальник поселковой администрации и секретарь громады

обстрел (30459) Харьковская область (1872) Изюмский район (154) Новоплатоновка (6)
Нелюди потрібно відповідати зеркально. Око за око б,ють по цивільним битьі нам по школах садочках лікарнях житловому сектору по магазинах щоб кожна кацапська потвора і вночі і в день боялася з хати вийти
13.11.2025 16:28 Ответить
ні , треба бити по центрах прийняття рішення збройних сил кацапії-рАсії які ховаются у школах та садочках , бити по базам матеріально-технічного забезпечення та пунктам тимчасової дислокації сил спеціальних операцій які ховаються та розташовані у лікарнях та житловому секторі ....
так буде краще !!!
💯
💯
13.11.2025 16:49 Ответить
Зазвичай оператори дронів люди молоді і освічені, не зеки. Мабуть і цей був так само.
13.11.2025 17:03 Ответить
Ці падлюка тренуються на цивільних .
13.11.2025 17:39 Ответить
 
 