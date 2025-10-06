Россияне атаковали дроном автомобиль на Харьковщине: пострадали начальник поселковой администрации и секретарь громады
В результате вражеской атаки утром 6 сентября на Боровую Харьковской области пострадал председатель громады.
Об этом рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром оккупанты ударили FPV-дроном возле легкового автомобиля, попали в заднее колесо", - говорится в сообщении.
В машине находились начальник Боровской поселковой военной администрации и секретарь громады - они получили взрывные травмы, ушибы.
Как отмечается, пострадавших госпитализировали. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль