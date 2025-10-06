РУС
Новости Атака беспилотников на Харьковщину
Россияне атаковали дроном автомобиль на Харьковщине: пострадали начальник поселковой администрации и секретарь громады

fpv-дрон атаковал Боровую

В результате вражеской атаки утром 6 сентября на Боровую Харьковской области пострадал председатель громады.

Об этом рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром оккупанты ударили FPV-дроном возле легкового автомобиля, попали в заднее колесо", - говорится в сообщении.

В машине находились начальник Боровской поселковой военной администрации и секретарь громады - они получили взрывные травмы, ушибы.

Как отмечается, пострадавших госпитализировали. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

fvp-дрон (213) Харьковская область (1674) Изюмский район (146) Боровая (20)
