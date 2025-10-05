Рашисты атаковали дронами автомобили на Харьковщине: погибли двое мужчин, пострадала волонтер. ФОТО

Два человека погибли и еще один пострадал в результате атак вражеских беспилотников на Харьковщине.

Об этом сообщает Харьковская облпрокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По информации прокуратуры, ориентировочно в 14:00 FPV-дрон попал в авто в селе Колодезное, что на Купянщине. Погибли двое мужчин в возрасте 50 и 35 лет.

Около 12:00 российский ударный беспилотник, предварительно "Молния", попал в автомобиль, который ехал по трассе в Купянском районе. Ранения получила 37-летняя волонтер, которая была за рулем.

Начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч.ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

