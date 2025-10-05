Рашисты атаковали дронами автомобили на Харьковщине: погибли двое мужчин, пострадала волонтер. ФОТО
Два человека погибли и еще один пострадал в результате атак вражеских беспилотников на Харьковщине.
Об этом сообщает Харьковская облпрокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
По информации прокуратуры, ориентировочно в 14:00 FPV-дрон попал в авто в селе Колодезное, что на Купянщине. Погибли двое мужчин в возрасте 50 и 35 лет.
Около 12:00 российский ударный беспилотник, предварительно "Молния", попал в автомобиль, который ехал по трассе в Купянском районе. Ранения получила 37-летняя волонтер, которая была за рулем.
Начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч.ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кіт Яша
показать весь комментарий05.10.2025 20:11 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Амандрапапупа
показать весь комментарий05.10.2025 20:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
YU ST
показать весь комментарий05.10.2025 20:18 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль