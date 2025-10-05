РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9639 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Харьковщина Атака беспилотников на Харьковщину
683 3

Рашисты атаковали дронами автомобили на Харьковщине: погибли двое мужчин, пострадала волонтер. ФОТО

Два человека погибли и еще один пострадал в результате атак вражеских беспилотников на Харьковщине.

Об этом сообщает Харьковская облпрокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По информации прокуратуры, ориентировочно в 14:00 FPV-дрон попал в авто в селе Колодезное, что на Купянщине. Погибли двое мужчин в возрасте 50 и 35 лет.

Около 12:00 российский ударный беспилотник, предварительно "Молния", попал в автомобиль, который ехал по трассе в Купянском районе. Ранения получила 37-летняя волонтер, которая была за рулем.

атака

Начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч.ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Читайте также: Враг ударил дроном по машине в Боровой: ранены двое мужчин

Автор: 

беспилотник (4370) атака (578) Харьковская область (1671) Купянский район (442) Колодезное (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Патужна патужність ЗЕпідора
показать весь комментарий
05.10.2025 20:11 Ответить
Ми ще цю "вундервафлю" не задіяли!
показать весь комментарий
05.10.2025 20:18 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2025 20:18 Ответить
 
 