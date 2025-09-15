Враг ударил дроном по автомобилю в Боровой: ранены двое мужчин
Два человека пострадали в результате вражеского обстрела в Боровой на Харьковщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, утром оккупанты ударили fpv-дроном по гражданскому автомобилю.
"Получили травмы 40-летний и 71-летний мужчины - их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Медики оказывают раненым всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Больше информации относительно вражеского удара пока нет.
