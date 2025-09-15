Враг ударил дроном по автомобилю в Боровой: ранены двое мужчин

Два человека пострадали в результате вражеского обстрела в Боровой на Харьковщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, утром оккупанты ударили fpv-дроном по гражданскому автомобилю.

"Получили травмы 40-летний и 71-летний мужчины - их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Медики оказывают раненым всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Больше информации относительно вражеского удара пока нет.