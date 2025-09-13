Россияне осуществили комбинированную атаку на Боровую: один человек погиб, еще двое - ранены. ФОТО
Российская армия осуществила комбинированную атаку на Боровую в Харьковской области: один человек погиб, еще двое - ранены.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
"По данным следствия, 13 сентября около 11:00 российские войска нанесли комбинированный удар по селу Боровая Изюмского района. Враг применил управляемые авиационные бомбы и реактивную систему залпового огня", - говорится в сообщении.
Жертвы
Погиб мужчина.
Еще двое мужчин - 74 и 72 лет - получили ранения.
Как сообщили в ГСЧС: "Сегодня утром подразделения ГСЧС привлеклись к проведению поисково-спасательных работ в поселке Боровая Изюмского района, где вражеским ударом был разрушен жилой дом. В это время оккупанты совершили повторную атаку управляемыми авиабомбами и реактивными системами залпового огня по жилым кварталам населенного пункта. К счастью, личный состав и техника ГСЧС не пострадали".
Повреждения
Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
