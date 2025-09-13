РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7440 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Харьковщина
467 1

Россияне осуществили комбинированную атаку на Боровую: один человек погиб, еще двое - ранены. ФОТО

Российская армия осуществила комбинированную атаку на Боровую в Харьковской области: один человек погиб, еще двое - ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

"По данным следствия, 13 сентября около 11:00 российские войска нанесли комбинированный удар по селу Боровая Изюмского района. Враг применил управляемые авиационные бомбы и реактивную систему залпового огня", - говорится в сообщении.

Смотрите: В результате авиабомбардировки врагом Грушевки на Харьковщине ранены две женщины. ФОТОрепортаж

Жертвы

Погиб мужчина.

Еще двое мужчин - 74 и 72 лет - получили ранения.

Как сообщили в ГСЧС: "Сегодня утром подразделения ГСЧС привлеклись к проведению поисково-спасательных работ в поселке Боровая Изюмского района, где вражеским ударом был разрушен жилой дом. В это время оккупанты совершили повторную атаку управляемыми авиабомбами и реактивными системами залпового огня по жилым кварталам населенного пункта. К счастью, личный состав и техника ГСЧС не пострадали".

Атака на Боровую 13 сентября
Атака на Боровую 13 сентября

Повреждения

Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Также смотрите: Оккупанты ударили по гражданскому авто в Сподобовке на Харьковщине: госпитализированы три человека. ФОТО

Автор: 

КАБ (433) Харьковская область (1576) Изюмский район (135) Боровая (15)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Росія - найбільша паскудна, до блювоти бридка країна у всій світовій історії. Методом селекції там вивели жахливих моральних виродків, у яких саме поняття Добра і Зла вивернуте навиворіт. Всю свою історію ця нація борсається в лайні і при цьому бажає потопити в ньому весь світ", - рос. філософ, письменник, публіцист Іван Ільїн.

"Не народ, а скотина, хам, дикая орда душегубов и злодеев", - рос. письменник Михайло Булгаков.
показать весь комментарий
13.09.2025 15:59 Ответить
 
 