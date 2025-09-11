В результате авиабомбардировки врагом Грушевки на Харьковщине ранены две женщины. ФОТОрепортаж

Утром 11 сентября российская авиация нанесла удар управляемыми авиабомбами по селу Грушевка прифронтовой Кондрашевской громады в Харьковской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

В результате обстрела произошел пожар в частном доме площадью 30 м кв., получили повреждения несколько частных жилых домов.

Кроме того, две женщины - 54 и 83 лет, получили ранения.

К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены 8 спасателей и 2 единицы техники, в том числе, медицинский расчет ГСЧС и офицер-спасатель громады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое полицейских ранены в результате атаки оккупантов на служебное авто на Харьковщине









