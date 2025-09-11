РУС
Трое полицейских ранены в результате атаки оккупантов на служебный автомобиль в Харьковской области

Ранены полицейские в Харьковской области

Войска РФ атаковали служебный автомобиль полицейских в Купянском районе Харьковской области, ранены трое правоохранителей.

Об этом сообщили в Полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 11 сентября во время патрулирования территории Купянского района, служебный автомобиль правоохранителей попал под удар вражеского FPV-дрона. Атака произошла вблизи села Осиновое.

В транспортном средстве находилось пятеро полицейских. В результате попадания ранения получили трое из них. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое медработников пострадали в результате атаки россиян на Кившаровку на Харьковщине, повреждена скорая помощь

обстрел (29486) Харьковская область (1563) Купянский район (397)
