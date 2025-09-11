РУС
Двое медработников пострадали в результате атаки россиян на Кившаровку на Харьковщине, повреждена скорая помощь

Россияне нанесли удар по Кившаровке

В Харьковской области в результате вражеского обстрела поврежден автомобиль скорой медицинской помощи, пострадали двое медицинских работников.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, утром 11 сентября войска РФ осуществили обстрел села Кившаровка Купянского района Харьковской области.

В результате удара был поврежден автомобиль бригады скорой медицинской помощи. Травмы получили двое членов экипажа: парамедик получила акубаротравму, медицинский техник получил острую реакцию на стресс.

"Полицейские фиксируют последствия вражеского обстрела. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

