Обстрелы Харьковщины: ранены 5 человек, разрушены дома, автомобили, складские помещения и энергосети. ФОТО

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 10 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 5 человек.

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

▪️10 КАБ;

▪️2 БПЛА типа "Герань-2";

▪️1 БПЛА типа "Молния";

▪️5 fpv-дронов;

▪️1 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. В частности, в Купянском районе повреждены многоквартирный дом, частный дом, 2 автомобиля, 3 комбайна.

В Изюмском районе поврежден частный дом, 2 здания на территории фермы.

В Богодуховском районе поврежден частный дом, хозяйственные постройки и энергосети.

В Берестинском районе повреждены складские помещения гражданского предприятия.

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 186 человек, осталось 65 человек. Всего с начала работы в пункте зарегистрировано 2218 человек.

