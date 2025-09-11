Обстрелы Харьковщины: ранены 5 человек, разрушены дома, автомобили, складские помещения и энергосети. ФОТО
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 10 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 5 человек.
Об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
▪️10 КАБ;
▪️2 БПЛА типа "Герань-2";
▪️1 БПЛА типа "Молния";
▪️5 fpv-дронов;
▪️1 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. В частности, в Купянском районе повреждены многоквартирный дом, частный дом, 2 автомобиля, 3 комбайна.
В Изюмском районе поврежден частный дом, 2 здания на территории фермы.
В Богодуховском районе поврежден частный дом, хозяйственные постройки и энергосети.
В Берестинском районе повреждены складские помещения гражданского предприятия.
Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 186 человек, осталось 65 человек. Всего с начала работы в пункте зарегистрировано 2218 человек.
