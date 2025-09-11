Обстріли Харківщини: поранено 5 людей, зруйновано будинки, автівки, складські приміщення та енергомережі. ФОТО
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️10 КАБ;
▪️2 БпЛА типу "Герань-2";
▪️1 БпЛА типу "Молнія";
▪️5 fpv-дронів;
▪️1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, приватний будинок, 2 автомобілі, 3 комбайни.
В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, 2 будівлі на території ферми.
У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та енергомережі.
У Берестинському районі пошкоджено складські приміщення цивільного підприємства.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 186 людей, залишилося 65 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 2218 людей.
