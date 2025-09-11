УКР
Обстріли Харківщини
Двоє медпрацівників постраждали внаслідок атаки росіян на Ківшарівку на Харківщині, пошкоджено авто швидкої

Росіяни вдарили по Ківшарівці

У Харківській області внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено автомобіль швидкої медичної допомоги, постраждали двоє медичних працівників.

Про це повідомили в Поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вранці 11 вересня війська РФ здійснили обстріл села Ківшарівка Куп’янського району Харківської області.

Унаслідок удару було пошкоджено автомобіль бригади швидкої медичної допомоги. Травм зазнали двоє членів екіпажу: парамедик дістала акубаротравму, медичний технік зазнав гострої реакції на стрес.

"Поліцейські фіксують наслідки ворожого обстрілу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

