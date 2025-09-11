УКР
Трьох поліцейських поранено внаслідок атаки окупантів на службове авто на Харківщині

Поранено поліцейських на Харківщині

Війська РФ атакували службовий автомобіль поліцейських у Куп’янському районі Харківської області, поранено трьох правоохоронців.

Про це повідомили в Поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 11 вересня під час патрулювання території Куп’янського району, службовий автомобіль правоохоронців потрапив під удар ворожого FPV-дрона. Атака сталася поблизу села Осинове.

У транспортному засобі перебувало п’ятеро поліцейських. Внаслідок влучання поранення дістали троє із них. Усім постраждалим надається медична допомога.

обстріл (30823) Харківська область (1585) Куп’янський район (392)
Коментувати
как жаль, не передать словами
11.09.2025 14:02 Відповісти
Хоч би при форму бодай пошкрябали цвяхом капот...
11.09.2025 15:28 Відповісти
 
 