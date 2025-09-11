Трьох поліцейських поранено внаслідок атаки окупантів на службове авто на Харківщині

Війська РФ атакували службовий автомобіль поліцейських у Куп’янському районі Харківської області, поранено трьох правоохоронців.

Про це повідомили в Поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 11 вересня під час патрулювання території Куп’янського району, службовий автомобіль правоохоронців потрапив під удар ворожого FPV-дрона. Атака сталася поблизу села Осинове.

У транспортному засобі перебувало п’ятеро поліцейських. Внаслідок влучання поранення дістали троє із них. Усім постраждалим надається медична допомога.

