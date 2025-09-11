УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10222 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Харківщини
290 0

Унаслідок авіабомбардування ворогом Грушівки на Харківщині поранено двох жінок. ФОТОрепортаж

Уранці 11 вересня російська авіація завдала удару керованими авіабомбами по селу Грушівка прифронтової Кіндрашівської громади в Харківській області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Унаслідок обстрілу сталася пожежа у приватній оселі площею 30 м кв., зазнали пошкоджень кілька приватних житлових будинків.

Крім того, дві жінки 54 та 83 років дістали поранень.

До ліквідації наслідків ворожої атаки були залучені 8 рятувальників та 2 одиниці техніки, в тому числі медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трьох поліцейських поранено внаслідок атаки окупантів на службове авто на Харківщині

Удар по Грушівці на Харківщині
Удар по Грушівці на Харківщині
Удар по Грушівці на Харківщині
Удар по Грушівці на Харківщині
Удар по Грушівці на Харківщині

Автор: 

обстріл (30823) Харківська область (1585) Куп’янський район (392) Грушівка (3)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 