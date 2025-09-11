Унаслідок авіабомбардування ворогом Грушівки на Харківщині поранено двох жінок. ФОТОрепортаж

Уранці 11 вересня російська авіація завдала удару керованими авіабомбами по селу Грушівка прифронтової Кіндрашівської громади в Харківській області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Унаслідок обстрілу сталася пожежа у приватній оселі площею 30 м кв., зазнали пошкоджень кілька приватних житлових будинків.

Крім того, дві жінки 54 та 83 років дістали поранень.

До ліквідації наслідків ворожої атаки були залучені 8 рятувальників та 2 одиниці техніки, в тому числі медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

