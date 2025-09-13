Росіяни здійснили комбіновану атаку на Борову: одна людина загинула, ще двоє - поранені. ФОТО

Російська армія здійснила комбіновану атаку на Борову в Харківській області: одна людина загинула, ще двоє — поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 13 вересня близько 11:00 російські війська завдали комбінованого удару по селу Борова Ізюмського району. Ворог застосував керовані авіаційні бомби та реактивну систему залпового вогню", - ідеться в повідомленні.

Жертви

Загинув чоловік.

Ще двоє чоловіків — 74 та 72 років — отримали поранення.

Як повідомили в ДСНС: "Сьогодні вранці підрозділи ДСНС залучилися до проведення пошуково-рятувальних робіт у селищі Борова Ізюмського району, де ворожим ударом було зруйновано житловий будинок. У цей час окупанти здійснили повторну атаку керованими авіабомбами та реактивними системами залпового вогню по житлових кварталах населеного пункту. На щастя, особовий склад та техніка ДСНС не постраждали".





Пошкодження

Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

