Росіяни здійснили комбіновану атаку на Борову: одна людина загинула, ще двоє - поранені. ФОТО

Російська армія здійснила комбіновану атаку на Борову в Харківській області: одна людина загинула, ще двоє — поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 13 вересня близько 11:00 російські війська завдали комбінованого удару по селу Борова Ізюмського району. Ворог застосував керовані авіаційні бомби та реактивну систему залпового вогню", - ідеться в повідомленні.

Жертви

Загинув чоловік.

Ще двоє чоловіків — 74 та 72 років — отримали поранення.

Як повідомили в ДСНС: "Сьогодні вранці підрозділи ДСНС залучилися до проведення пошуково-рятувальних робіт у селищі Борова Ізюмського району, де ворожим ударом було зруйновано житловий будинок. У цей час окупанти здійснили повторну атаку керованими авіабомбами та реактивними системами залпового вогню по житлових кварталах населеного пункту. На щастя, особовий склад та техніка ДСНС не постраждали".

Атака на Борову 13 вересня
Атака на Борову 13 вересня

Пошкодження

Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

"Росія - найбільша паскудна, до блювоти бридка країна у всій світовій історії. Методом селекції там вивели жахливих моральних виродків, у яких саме поняття Добра і Зла вивернуте навиворіт. Всю свою історію ця нація борсається в лайні і при цьому бажає потопити в ньому весь світ", - рос. філософ, письменник, публіцист Іван Ільїн.

"Не народ, а скотина, хам, дикая орда душегубов и злодеев", - рос. письменник Михайло Булгаков.
