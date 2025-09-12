УКР
Окупанти вдарили по цивільному авто у Сподобівці на Харківщині: госпіталізовано трьох людей. ФОТО

Сьогодні, 12 вересня, російські війська атакували дроном цивільний автомобіль у Шевченківській громаді в Харківській області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Атака на цивільне авто на Харківщині

Як зазначається, унаслідок ворожого удару в с. Сподобівка постраждали троє людей: 88-річна і 65-річна жінки та 76-річний чоловік.

Поранених госпіталізували, їм надається вся потрібна допомога.

