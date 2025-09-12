Оккупанты ударили по гражданскому автомобилю в Сподобовке на Харьковщине: госпитализированы три человека. ФОТО
Сегодня, 12 сентября, российские войска атаковали дроном гражданский автомобиль в Шевченковской громаде в Харьковской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате вражеского удара в с. Сподобовка пострадали три человека: 88-летняя и 65-летняя женщины и 76-летний мужчина.
Раненых госпитализировали, им оказывается вся необходимая помощь.
