Оккупанты ударили по гражданскому автомобилю в Сподобовке на Харьковщине: госпитализированы три человека. ФОТО

Сегодня, 12 сентября, российские войска атаковали дроном гражданский автомобиль в Шевченковской громаде в Харьковской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате вражеского удара в с. Сподобовка пострадали три человека: 88-летняя и 65-летняя женщины и 76-летний мужчина.

Раненых госпитализировали, им оказывается вся необходимая помощь.