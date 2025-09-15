Ворог ударив дроном по автівці у Боровій: поранено двох чоловіків

Двоє людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу в Боровій на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, вранці окупанти вдарили fpv-дроном по цивільному автомобілю.

"Зазнали травм 40-річний і 71-річний чоловіки - їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Медики надають пораненим усю потрібну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо ворожого удару наразі немає.