УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8770 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Харківщину
202 0

Ворог ударив дроном по автівці у Боровій: поранено двох чоловіків

На Харківщині росіяни скинули вибухівку з дрона на авто

Двоє людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу в Боровій на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, вранці окупанти вдарили fpv-дроном по цивільному автомобілю.

"Зазнали травм 40-річний і 71-річний чоловіки - їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Медики надають пораненим усю потрібну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росіяни здійснили комбіновану атаку на Борову: одна людина загинула, ще двоє - поранені. ФОТО

Більше інформації щодо ворожого удару наразі немає.

Автор: 

обстріл (30863) Харківська область (1600) Ізюмський район (136) Борова (16)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 