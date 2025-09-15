Ворог ударив дроном по автівці у Боровій: поранено двох чоловіків
Двоє людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу в Боровій на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За попередніми даними, вранці окупанти вдарили fpv-дроном по цивільному автомобілю.
"Зазнали травм 40-річний і 71-річний чоловіки - їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Медики надають пораненим усю потрібну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо ворожого удару наразі немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль