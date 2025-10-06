УКР
Росіяни атакували дроном авто на Харківщині: постраждали начальник селищної адміністрації та секретар громади

fpv-дрон атакував Борову

Внаслідок ворожої атаки вранці 6 вересня на Борову Харківської області постраждав голова громади.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці окупанти вдарили FPV-дроном біля легкового авто, поцілили в заднє колесо", - ідеться в повідомленні.

У машині перебували начальник Борівської селищної військової адміністрації та секретар громади – вони зазнали вибухових травм, забоїв.

Як зазначається, постраждалих госпіталізували. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

