Росіяни атакували дроном авто на Харківщині: постраждали начальник селищної адміністрації та секретар громади
Внаслідок ворожої атаки вранці 6 вересня на Борову Харківської області постраждав голова громади.
Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці окупанти вдарили FPV-дроном біля легкового авто, поцілили в заднє колесо", - ідеться в повідомленні.
У машині перебували начальник Борівської селищної військової адміністрації та секретар громади – вони зазнали вибухових травм, забоїв.
Як зазначається, постраждалих госпіталізували. Медики надають їм усю необхідну допомогу.
