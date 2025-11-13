Росіяни вбили трьох цивільних на Харківщині FPV-дроном, вони їхали за пенсією та гумдопомогою. ВIДЕО

Російські загарбники атакували групу осіб, що на саморобних блоках вирушили до селища Борова на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Подробиці

Вранці, 13 листопада, група на трьох саморобних мотоблоках вирушила до селища Борова, щоб отримати пенсію та гуманітарну допомогу.

"Поблизу села Новоплатонівка Ізюмського району в один із мотоблоків влучив російський FPV-дрон. На місці загинули дві жінки. Ще один чоловік від отриманих травм помер дорогою до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Одна людина дістала поранення.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що росіяни атакували цивільних на Харківщині, внаслідок чого загинули три людини.

обстріл (34162) Харківська область (2752) Ізюмський район (225) Новоплатонівка (10)
Нелюди потрібно відповідати зеркально. Око за око б,ють по цивільним битьі нам по школах садочках лікарнях житловому сектору по магазинах щоб кожна кацапська потвора і вночі і в день боялася з хати вийти
13.11.2025 16:28 Відповісти
ні , треба бити по центрах прийняття рішення збройних сил кацапії-рАсії які ховаются у школах та садочках , бити по базам матеріально-технічного забезпечення та пунктам тимчасової дислокації сил спеціальних операцій які ховаються та розташовані у лікарнях та житловому секторі ....
так буде краще !!!
💯
💯
13.11.2025 16:49 Відповісти
Чого ти цим досягнеш? Даш гарну картинку для пропагандонів?
Нашим військовим це як допоможе?
Дурне і не соромиться!
13.11.2025 18:22 Відповісти
Зазвичай оператори дронів люди молоді і освічені, не зеки. Мабуть і цей був так само.
13.11.2025 17:03 Відповісти
чим освічені, х..ловською пропагандою? вони нас за людей не вважають.
14.11.2025 11:51 Відповісти
Ці падлюка тренуються на цивільних .
13.11.2025 17:39 Відповісти
до чого ця, дущєщіпатєльна історія?
замилити міндіча?
кожний ждун отримує своє!!!
13.11.2025 19:02 Відповісти
У них на лобі написано що вони ждуни ? До чого той ******** міндіч (про якого й так зараз половина статей на Цензорі) до цинічного вбивста орками цивільних ?
13.11.2025 20:28 Відповісти
Ждуни, чи просто дурні, але я вважаю що самі винуваті.
Судя по карті, там до кацапів кілометра три, максимум 5. На активному напрямку.
Впринципі купа пенсів такі - я тут народився. я тут і помру. Ну, от і дождались. Смерті.
PS я не вигоражую кацапів, то шо вони п*дари і так понятно, але що робити цивільним в зоні 10км від лінії фронту (причому там де кацапи наступають) - ніяк не вдуплю.
14.11.2025 09:01 Відповісти
 
 