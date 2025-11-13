Росіяни вбили трьох цивільних на Харківщині FPV-дроном, вони їхали за пенсією та гумдопомогою. ВIДЕО
Російські загарбники атакували групу осіб, що на саморобних блоках вирушили до селища Борова на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.
Подробиці
Вранці, 13 листопада, група на трьох саморобних мотоблоках вирушила до селища Борова, щоб отримати пенсію та гуманітарну допомогу.
"Поблизу села Новоплатонівка Ізюмського району в один із мотоблоків влучив російський FPV-дрон. На місці загинули дві жінки. Ще один чоловік від отриманих травм помер дорогою до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Одна людина дістала поранення.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що росіяни атакували цивільних на Харківщині, внаслідок чого загинули три людини.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
так буде краще !!!
💯
Нашим військовим це як допоможе?
Дурне і не соромиться!
замилити міндіча?
кожний ждун отримує своє!!!
Судя по карті, там до кацапів кілометра три, максимум 5. На активному напрямку.
Впринципі купа пенсів такі - я тут народився. я тут і помру. Ну, от і дождались. Смерті.
PS я не вигоражую кацапів, то шо вони п*дари і так понятно, але що робити цивільним в зоні 10км від лінії фронту (причому там де кацапи наступають) - ніяк не вдуплю.