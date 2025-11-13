Росіяни вбили трьох цивільних на Харківщині FPV-дроном, вони їхали за пенсією та гумдопомогою. ВIДЕО

Російські загарбники атакували групу осіб, що на саморобних блоках вирушили до селища Борова на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Вранці, 13 листопада, група на трьох саморобних мотоблоках вирушила до селища Борова, щоб отримати пенсію та гуманітарну допомогу.

"Поблизу села Новоплатонівка Ізюмського району в один із мотоблоків влучив російський FPV-дрон. На місці загинули дві жінки. Ще один чоловік від отриманих травм помер дорогою до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Одна людина дістала поранення.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що росіяни атакували цивільних на Харківщині, внаслідок чого загинули три людини.

Читайте: Росіяни атакували дроном авто на Харківщині: постраждали начальник селищної адміністрації та секретар громади