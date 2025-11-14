Враг массированно атаковал Киев ракетами и дронами: зафиксированы попадания в нескольких районах, 25 человек пострадали (обновлено)
В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
Повреждения жилых домов зафиксированы в нескольких районах столицы.
Последствия вражеской атаки
В Шевченковском районе - разрушения в админздании. В результате падения обломков возгорание произошло на открытой территории вблизи медицинского учреждения, а также в нежилом здании.
В Голосеевском районе в результате попадания обломков произошло возгорание в медучреждении, также повреждено нежилое здание.
В Святошинском районе возгорание частного дома.
В Подольском - пожар в пятиэтажке и в нежилом здании, повреждены 5 жилых домов, а также нежилое здание. Также зафиксировано возгорание в жилом доме в Подольском районе и в многоэтажке в Деснянском.
В Днепровском - пожар на открытой территории. Также повреждения получили 3 многоквартирных жилых дома, а также частная усадьба, пожар на открытой территории.
В Дарницком районе обломки упали во дворе жилого дома, а также на территорию учебного заведения. Кроме того, в результате падения обломков произошло возгорание автомобиля.
В Деснянском районе произошло возгорание в 2 жилых домах. Также есть попадание обломков в жилой дом.
В Соломенском районе пожар зафиксирован на крыше одного жилого дома.
"В городе возможны перебои электро- и водоснабжения", - отметил Кличко.
В результате массированной атаки врага в Киеве повреждены участки тепловых сетей.
"В Деснянском районе, из-за аварийной ситуации на тепломагистрали, временно отсутствует теплоснабжение части зданий. Коммунальные службы города сейчас работают на местах: оперативно определяют характер повреждений и приступают к немедленной ликвидации последствий", - добавил городской голова.
Пострадавшие в столице
В результате российского удара по Киеву в ночь на 14 ноября количество пострадавших по состоянию на 5:39 составляет 16. Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.
"Уже 16 пострадавших, среди них - десятилетний ребенок", - говорится в сообщении.
В 5:45 КГВА сообщила о росте числа пострадавших:
"В настоящее время количество пострадавших в результате атаки врага возросло до 24 человек, среди них - один ребенок.
В 7:20 Кличко сообщил об увеличении количества пострадавших:
"25 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. Среди них – ребенок 10 лет.
9 человек медики госпитализировали, в частности, беременную женщину. Другим оказали помощь на месте.
Всем раненым предоставляется квалифицированная медицинская помощь.
