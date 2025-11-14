Новини Атака безпілотників на Київ
7 971 37

Атака на Київ: у столиці працює ППО (оновлено)

Атака на Київ 14 листопада

У ніч на п’ятницю, 14 листопада, Росія атакує Київ — у місті чутно вибухи. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

У МВА зазначили, що сили протиповітряної оборони працюють над знищенням ворожих безпілотників і закликали мешканців залишатися в укриттях до офіційного оголошення відбою тривоги.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", - йдеться у повіломленні.

Оновлена інформація

О 00:56 мер Києва Віталій Кличко у своєму Телеграмі написав, що у Дніпровському районі, за попередньою інформацією, уламки влучили в 5 поверховий житловий будинок.

У Дарницькому - горить автівка. Екстрені служби прямують на місця.

Оновлена інформація

О 01:04 Кличко повідомив про виклики медиків у Шевченківський, Дарницький та Дніпровський райони. За його словами, бригади виїхали.

Згодом він повідомив, що у Подільському районі сталося займання в житловій багатоповерхівці. Служби прямують на місце.

Оновлена інформація

О 01:15 мер Києва Віталій Кличко у своєму Телеграмі написав, що у Дарницькому районі уламки впали на територію школи.

У Подільському ще за однією адресою загоряння в багатоповерхівці, орієнтовно, на 12 поверсі.

У Дніпровському двоє постраждалих. Одного з них медики госпіталізували.

У Дарницькому районі уламки впали у двір житлового будинку. У Шевченківському загоряння уламків на відкритій території.

Виклик медиків зафіксований у Соломʼянський район, додав згодом Кличко. У Дніпровському районі займання в багатоповерховому житловому будинку. Екстрені служби прямують.

Оновлена інформація

О 01:29 Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі - загоряння на даху житлової пʼятиповерхівки. Також виклики медиків у Деснянський та Шевченківський райони.

Оновлена інформація

Внаслідок ворожої атаки загоряння сталося ще в одному багатоповерховому житловому будинку в Деснянському районі.

У Дніпровському ще в одній багатоповерхівці палає. Екстрені служби прямують на місця - написав Віталій Кличко о 01:36. 

За його словами, наразі в столиці госпіталізували двох постраждалих від ворожої атаки.

Пізніше він повідомив про займання ще в одному житловому будинку в Подільському районі.

Раніше повідомлялося про оголошення повітряної тривоги в Україні через загрозу атаки БпЛА.

Оновлена інформація

О 01:52 мер Києва повідомив, що у Дніпровському районі, де уламки влучили в пʼятиповерховий житловий будинок, є руйнування на одному з нижніх поверхів, палають також дві квартири.

З будинку евакуювали 9 людей. Усі служби працюють на місці.

Топ коментарі
+16
За 3.5 роки:

- параша змогла наростити червонокнижні кинжали до щотижневого використання. Балістика - нон стоп щодня, шахеди нон-стоп цілодобово. хіба крилатих може менше

- у нас з досягнень: корупціонер жаліється, що 1.6 млн баксів в одне рило - фізично важко
14.11.2025 00:55 Відповісти
+11
А коли по москві фламінго полетять щоб блекаути робити? Тут одне зелене грозилося..
14.11.2025 01:10 Відповісти
+10
Завтра у Киян є моральне право іти на Банкову та питати де наша ППО та дрони- перехоплювачі...
14.11.2025 01:41 Відповісти
Чекаю атаку на москву по міндічах
14.11.2025 00:43 Відповісти
Чим, кулаками? Сьогодні бути наївним і косооким -соромно.
14.11.2025 05:12 Відповісти
Таджиками по крокусу
14.11.2025 05:20 Відповісти
Так Зями ж немає у Києві, здається. От і пішла "жара"...
14.11.2025 00:45 Відповісти
Після "двушка пашла на маскву" зрозуміло чітке правило: тільки плєсєнь з Києва - можна відразу йти спати в метро
14.11.2025 00:55 Відповісти
14.11.2025 00:55 Відповісти
І ще 500 приватних фірм працює на виробництво дронів щоб раз в місяць десь у Донецьку або Бєлгороді щось загорілось.
14.11.2025 01:01 Відповісти
бо 5-6 дефективних менеджерів Зеленського не встигають до всіх дотягнутись своїми корумпованими граблями
14.11.2025 01:10 Відповісти
Або нефтянки якої в них повно і ефект не смертельний, або політать біля аеропорту щоб кацап лишні дві години переждав, а кацапську енергетику, від якої залежить все, майже ніхто не трогає.
14.11.2025 05:16 Відповісти
Південмаш робив всі ракети, шкільнику
14.11.2025 01:12 Відповісти
Щкільник не позор ся

https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_Launch
14.11.2025 01:35 Відповісти
Москворотий значить недорозвинений 😆

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dnepr_(rocket)&wprov=rarw1
14.11.2025 02:19 Відповісти
У нас Южмаш был, почти ракетный город в городе, все просрано под чистую.
14.11.2025 05:18 Відповісти
Не пізді.
14.11.2025 01:18 Відповісти
Валодінька, кагда масква в блєкаутє будіт?
Гнида довбана
14.11.2025 01:09 Відповісти
14.11.2025 01:10 Відповісти
Фламінго в Ізраїль полетіло. Повернеться не скоро, якщо не ніколи.
14.11.2025 01:12 Відповісти
Фламінгі не на часі їх ще фарбують.
14.11.2025 01:27 Відповісти
Туди замість фламінго 2млн баксів відправили...ті що мали піти на виготовлення...😢
14.11.2025 01:42 Відповісти
14.11.2025 01:41 Відповісти
Якщо б не ППО, то від Києва вже "рожкі да ножкі" залишилися б. Я утрірую. Жодна ППО не дасть 100% результатів.
14.11.2025 01:45 Відповісти
Я вам нічєво нє должен (с) - отака буде відповідь. Чи ви очікуєте на іншу?
14.11.2025 02:04 Відповісти
У Кличко тоже спросите, он месяц назад на 200 миллионов закупил дроны пепехватчики для столицы
14.11.2025 02:05 Відповісти
Спалився.
14.11.2025 02:09 Відповісти
Киев выделил 235 миллионов гривен на дроны-перехватчики "Шахедов", - Кличко об усилении ПВО
Это полтора месяца назад было
14.11.2025 02:12 Відповісти
І який же має бути результат при використанні дронів-перехоплювачів? Мабуть жодна ціль більше не повинна долетіти до Києва, в якщо долетіла та їх підбили - уламки повинні набирати першу космічну швидкість і виходити на орбіту Землі, в не падати на будинки
14.11.2025 02:15 Відповісти
Я это понимаю, просто ответил на комент
14.11.2025 02:23 Відповісти
Зрозуміло
14.11.2025 02:27 Відповісти
Запитай у свого зе! куди воно діло 8 лярдів з бюджету Києва, яки сп@зділо.
14.11.2025 02:40 Відповісти
Як куди?
Роздав бідосям, які беруть завжди і в усіх - і у зрадників беруть, і у кацапів візьмуть.
Ну ще Укрзалізниці насипали на розкрадання.
14.11.2025 03:25 Відповісти
"он месяц назад на 200 миллионов закупил дроны пепехватчики"

т.е. месяц обстрелов не было, дроны берегли до сегодня?
14.11.2025 10:32 Відповісти
Вам звісно на фатерлянді відніше, але ґоловне шо зара наш вояк у окопі кушае, і яка у ніоґо зброя, і шо він собі думае.Усі ці діла про крадіїв, цє деморалізуе.Як ви там живете, під ціми обстрілами, а завтра на роботу,*********.
14.11.2025 06:47 Відповісти
 
 