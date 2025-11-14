Атака на Київ: у столиці працює ППО (оновлено)
У ніч на п’ятницю, 14 листопада, Росія атакує Київ — у місті чутно вибухи. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
У МВА зазначили, що сили протиповітряної оборони працюють над знищенням ворожих безпілотників і закликали мешканців залишатися в укриттях до офіційного оголошення відбою тривоги.
"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", - йдеться у повіломленні.
Оновлена інформація
О 00:56 мер Києва Віталій Кличко у своєму Телеграмі написав, що у Дніпровському районі, за попередньою інформацією, уламки влучили в 5 поверховий житловий будинок.
У Дарницькому - горить автівка. Екстрені служби прямують на місця.
Оновлена інформація
О 01:04 Кличко повідомив про виклики медиків у Шевченківський, Дарницький та Дніпровський райони. За його словами, бригади виїхали.
Згодом він повідомив, що у Подільському районі сталося займання в житловій багатоповерхівці. Служби прямують на місце.
Оновлена інформація
О 01:15 мер Києва Віталій Кличко у своєму Телеграмі написав, що у Дарницькому районі уламки впали на територію школи.
У Подільському ще за однією адресою загоряння в багатоповерхівці, орієнтовно, на 12 поверсі.
У Дніпровському двоє постраждалих. Одного з них медики госпіталізували.
У Дарницькому районі уламки впали у двір житлового будинку. У Шевченківському загоряння уламків на відкритій території.
Виклик медиків зафіксований у Соломʼянський район, додав згодом Кличко. У Дніпровському районі займання в багатоповерховому житловому будинку. Екстрені служби прямують.
Оновлена інформація
О 01:29 Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі - загоряння на даху житлової пʼятиповерхівки. Також виклики медиків у Деснянський та Шевченківський райони.
Оновлена інформація
Внаслідок ворожої атаки загоряння сталося ще в одному багатоповерховому житловому будинку в Деснянському районі.
У Дніпровському ще в одній багатоповерхівці палає. Екстрені служби прямують на місця - написав Віталій Кличко о 01:36.
За його словами, наразі в столиці госпіталізували двох постраждалих від ворожої атаки.
Пізніше він повідомив про займання ще в одному житловому будинку в Подільському районі.
Раніше повідомлялося про оголошення повітряної тривоги в Україні через загрозу атаки БпЛА.
Оновлена інформація
О 01:52 мер Києва повідомив, що у Дніпровському районі, де уламки влучили в пʼятиповерховий житловий будинок, є руйнування на одному з нижніх поверхів, палають також дві квартири.
З будинку евакуювали 9 людей. Усі служби працюють на місці.
- параша змогла наростити червонокнижні кинжали до щотижневого використання. Балістика - нон стоп щодня, шахеди нон-стоп цілодобово.
- у нас з досягнень: корупціонер жаліється, що 1.6 млн баксів в одне рило - фізично важко
т.е. месяц обстрелов не было, дроны берегли до сегодня?