Новости Атака беспилотников на Киев
7 172 36

Атака на Киев: в столице работала ПВО (обновлено)

Россия атакует Киев 14 ноября

В ночь на пятницу, 14 ноября, российские дроны атакуют Киев - в городе были слышны взрывы. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

В ГВА отметили, что силы противовоздушной обороны работают над уничтожением вражеских беспилотников и призвали жителей оставаться в укрытиях до официального объявления отбоя тревоги.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об объявлении воздушной тревоги в Украине из-за угрозы атаки БПЛА.

Читайте: Рашисты ударили дронами по ТЭЦ в Черниговской области, которая работает на отходах древесины: есть повреждения. ФОТОрепортаж

Обновленная информация

В 00:56 мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграме написал, что в Днепровском районе, по предварительной информации, обломки попали в пятиэтажный жилой дом.

В Дарницком - горит автомобиль. Экстренные службы направляются на места.

Обновленная информация

В 01:04 Кличко сообщил о вызовах медиков в Шевченковский, Дарницкий и Днепровский районы. По его словам, бригады уехали.

Впоследствии он сообщил, что в Подольском районе произошло возгорание в жилой многоэтажке. Службы направляются на место.

Обновленная информация

В 01:15 мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграме написал, что в Дарницком районе обломки рухнули на территорию школы.

В Подольском - еще по одному адресу возгорания в многоэтажке, ориентировочно, на 12 этаже.

В Днепровском - двое пострадавших. Одного из них медики госпитализировали.

В Дарницком районе обломки рухнули во двор жилого дома. В Шевченковском возгорание обломков на открытой территории.

Вызов медиков зафиксирован в Соломенский район, добавил впоследствии Кличко. В Днепровском районе возгорание в многоэтажном жилом доме. Экстренные службы следуют.

Обновленная информация

В 01:29 Кличко сообщил, что в Соломенском районе - возгорание на крыше жилой пятиэтажки. Также - вызовы медиков в Деснянский и Шевченковский районы.

Обновленная информация

В результате вражеской атаки возгорание произошло еще в одном многоэтажном жилом доме в Деснянском районе.

В Днепровском - еще в одной многоэтажке пылает. Экстренные службы направляются на места – написал Виталий Кличко в 01:36.

По его словам, в настоящее время в столице госпитализированы двое пострадавших от вражеской атаки.

Позже он сообщил о возгорании еще в одном жилом доме в Подольском районе.

Ранее сообщалось об объявлении воздушной тревоги в Украине из-за угрозы атаки БПЛА.

Обновленная информация

В 01:52 мэр Киева сообщил, что в Днепровском районе, где обломки попали в пятиэтажный жилой дом, есть разрушения на одном из нижних этажей, горят две квартиры.

Из дома эвакуировали 9 человек. Все службы работают на месте.

Также мы сообщали:

Читайте также: Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

+12
За 3.5 роки:

- параша змогла наростити червонокнижні кинжали до щотижневого використання. Балістика - нон стоп щодня, шахеди нон-стоп цілодобово. хіба крилатих може менше

- у нас з досягнень: корупціонер жаліється, що 1.6 млн баксів в одне рило - фізично важко
14.11.2025 00:55 Ответить
+10
А коли по москві фламінго полетять щоб блекаути робити? Тут одне зелене грозилося..
14.11.2025 01:10 Ответить
+10
Завтра у Киян є моральне право іти на Банкову та питати де наша ППО та дрони- перехоплювачі...
14.11.2025 01:41 Ответить
Чекаю атаку на москву по міндічах
14.11.2025 00:43 Ответить
Чим, кулаками? Сьогодні бути наївним і косооким -соромно.
14.11.2025 05:12 Ответить
Таджиками по крокусу
14.11.2025 05:20 Ответить
Так Зями ж немає у Києві, здається. От і пішла "жара"...
14.11.2025 00:45 Ответить
Після "двушка пашла на маскву" зрозуміло чітке правило: тільки плєсєнь з Києва - можна відразу йти спати в метро
14.11.2025 00:55 Ответить
За 3.5 роки:

- параша змогла наростити червонокнижні кинжали до щотижневого використання. Балістика - нон стоп щодня, шахеди нон-стоп цілодобово. хіба крилатих може менше

- у нас з досягнень: корупціонер жаліється, що 1.6 млн баксів в одне рило - фізично важко
14.11.2025 00:55 Ответить
І ще 500 приватних фірм працює на виробництво дронів щоб раз в місяць десь у Донецьку або Бєлгороді щось загорілось.
14.11.2025 01:01 Ответить
бо 5-6 дефективних менеджерів Зеленського не встигають до всіх дотягнутись своїми корумпованими граблями
14.11.2025 01:10 Ответить
Або нефтянки якої в них повно і ефект не смертельний, або політать біля аеропорту щоб кацап лишні дві години переждав, а кацапську енергетику, від якої залежить все, майже ніхто не трогає.
14.11.2025 05:16 Ответить
Південмаш робив всі ракети, шкільнику
14.11.2025 01:12 Ответить
Щкільник не позор ся

https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_Launch
14.11.2025 01:35 Ответить
Москворотий значить недорозвинений 😆

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dnepr_(rocket)&wprov=rarw1
14.11.2025 02:19 Ответить
У нас Южмаш был, почти ракетный город в городе, все просрано под чистую.
14.11.2025 05:18 Ответить
Не пізді.
14.11.2025 01:18 Ответить
Валодінька, кагда масква в блєкаутє будіт?
Гнида довбана
14.11.2025 01:09 Ответить
А коли по москві фламінго полетять щоб блекаути робити? Тут одне зелене грозилося..
14.11.2025 01:10 Ответить
Фламінго в Ізраїль полетіло. Повернеться не скоро, якщо не ніколи.
14.11.2025 01:12 Ответить
Фламінгі не на часі їх ще фарбують.
14.11.2025 01:27 Ответить
Туди замість фламінго 2млн баксів відправили...ті що мали піти на виготовлення...😢
14.11.2025 01:42 Ответить
Завтра у Киян є моральне право іти на Банкову та питати де наша ППО та дрони- перехоплювачі...
14.11.2025 01:41 Ответить
Якщо б не ППО, то від Києва вже "рожкі да ножкі" залишилися б. Я утрірую. Жодна ППО не дасть 100% результатів.
14.11.2025 01:45 Ответить
Я вам нічєво нє должен (с) - отака буде відповідь. Чи ви очікуєте на іншу?
14.11.2025 02:04 Ответить
У Кличко тоже спросите, он месяц назад на 200 миллионов закупил дроны пепехватчики для столицы
14.11.2025 02:05 Ответить
Спалився.
14.11.2025 02:09 Ответить
Киев выделил 235 миллионов гривен на дроны-перехватчики "Шахедов", - Кличко об усилении ПВО
Это полтора месяца назад было
14.11.2025 02:12 Ответить
І який же має бути результат при використанні дронів-перехоплювачів? Мабуть жодна ціль більше не повинна долетіти до Києва, в якщо долетіла та їх підбили - уламки повинні набирати першу космічну швидкість і виходити на орбіту Землі, в не падати на будинки
14.11.2025 02:15 Ответить
Я это понимаю, просто ответил на комент
14.11.2025 02:23 Ответить
Зрозуміло
14.11.2025 02:27 Ответить
Запитай у свого зе! куди воно діло 8 лярдів з бюджету Києва, яки сп@зділо.
14.11.2025 02:40 Ответить
Як куди?
Роздав бідосям, які беруть завжди і в усіх - і у зрадників беруть, і у кацапів візьмуть.
Ну ще Укрзалізниці насипали на розкрадання.
14.11.2025 03:25 Ответить
Вам звісно на фатерлянді відніше, але ґоловне шо зара наш вояк у окопі кушае, і яка у ніоґо зброя, і шо він собі думае.Усі ці діла про крадіїв, цє деморалізуе.Як ви там живете, під ціми обстрілами, а завтра на роботу,*********.
14.11.2025 06:47 Ответить
 
 