Атака на Киев: в столице работала ПВО (обновлено)
В ночь на пятницу, 14 ноября, российские дроны атакуют Киев - в городе были слышны взрывы. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
В ГВА отметили, что силы противовоздушной обороны работают над уничтожением вражеских беспилотников и призвали жителей оставаться в укрытиях до официального объявления отбоя тревоги.
"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось об объявлении воздушной тревоги в Украине из-за угрозы атаки БПЛА.
Обновленная информация
В 00:56 мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграме написал, что в Днепровском районе, по предварительной информации, обломки попали в пятиэтажный жилой дом.
В Дарницком - горит автомобиль. Экстренные службы направляются на места.
Обновленная информация
В 01:04 Кличко сообщил о вызовах медиков в Шевченковский, Дарницкий и Днепровский районы. По его словам, бригады уехали.
Впоследствии он сообщил, что в Подольском районе произошло возгорание в жилой многоэтажке. Службы направляются на место.
Обновленная информация
В 01:15 мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграме написал, что в Дарницком районе обломки рухнули на территорию школы.
В Подольском - еще по одному адресу возгорания в многоэтажке, ориентировочно, на 12 этаже.
В Днепровском - двое пострадавших. Одного из них медики госпитализировали.
В Дарницком районе обломки рухнули во двор жилого дома. В Шевченковском возгорание обломков на открытой территории.
Вызов медиков зафиксирован в Соломенский район, добавил впоследствии Кличко. В Днепровском районе возгорание в многоэтажном жилом доме. Экстренные службы следуют.
Обновленная информация
В 01:29 Кличко сообщил, что в Соломенском районе - возгорание на крыше жилой пятиэтажки. Также - вызовы медиков в Деснянский и Шевченковский районы.
Обновленная информация
В результате вражеской атаки возгорание произошло еще в одном многоэтажном жилом доме в Деснянском районе.
В Днепровском - еще в одной многоэтажке пылает. Экстренные службы направляются на места – написал Виталий Кличко в 01:36.
По его словам, в настоящее время в столице госпитализированы двое пострадавших от вражеской атаки.
Позже он сообщил о возгорании еще в одном жилом доме в Подольском районе.
Ранее сообщалось об объявлении воздушной тревоги в Украине из-за угрозы атаки БПЛА.
Обновленная информация
В 01:52 мэр Киева сообщил, что в Днепровском районе, где обломки попали в пятиэтажный жилой дом, есть разрушения на одном из нижних этажей, горят две квартиры.
Из дома эвакуировали 9 человек. Все службы работают на месте.
Также мы сообщали:
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- параша змогла наростити червонокнижні кинжали до щотижневого використання. Балістика - нон стоп щодня, шахеди нон-стоп цілодобово. хіба крилатих може менше
- у нас з досягнень: корупціонер жаліється, що 1.6 млн баксів в одне рило - фізично важко
https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_Launch
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dnepr_(rocket)&wprov=rarw1
Гнида довбана
Это полтора месяца назад было
Роздав бідосям, які беруть завжди і в усіх - і у зрадників беруть, і у кацапів візьмуть.
Ну ще Укрзалізниці насипали на розкрадання.