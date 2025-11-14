Атака на Киев: в столице работала ПВО (обновлено)

В ночь на пятницу, 14 ноября, российские дроны атакуют Киев - в городе были слышны взрывы. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

В ГВА отметили, что силы противовоздушной обороны работают над уничтожением вражеских беспилотников и призвали жителей оставаться в укрытиях до официального объявления отбоя тревоги.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об объявлении воздушной тревоги в Украине из-за угрозы атаки БПЛА.

Обновленная информация

В 00:56 мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграме написал, что в Днепровском районе, по предварительной информации, обломки попали в пятиэтажный жилой дом.

В Дарницком - горит автомобиль. Экстренные службы направляются на места.

Обновленная информация

В 01:04 Кличко сообщил о вызовах медиков в Шевченковский, Дарницкий и Днепровский районы. По его словам, бригады уехали.

Впоследствии он сообщил, что в Подольском районе произошло возгорание в жилой многоэтажке. Службы направляются на место.

Обновленная информация

В 01:15 мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграме написал, что в Дарницком районе обломки рухнули на территорию школы.

В Подольском - еще по одному адресу возгорания в многоэтажке, ориентировочно, на 12 этаже.

В Днепровском - двое пострадавших. Одного из них медики госпитализировали.

В Дарницком районе обломки рухнули во двор жилого дома. В Шевченковском возгорание обломков на открытой территории.

Вызов медиков зафиксирован в Соломенский район, добавил впоследствии Кличко. В Днепровском районе возгорание в многоэтажном жилом доме. Экстренные службы следуют.

Обновленная информация

В 01:29 Кличко сообщил, что в Соломенском районе - возгорание на крыше жилой пятиэтажки. Также - вызовы медиков в Деснянский и Шевченковский районы.

Обновленная информация

В результате вражеской атаки возгорание произошло еще в одном многоэтажном жилом доме в Деснянском районе.

В Днепровском - еще в одной многоэтажке пылает. Экстренные службы направляются на места – написал Виталий Кличко в 01:36.

По его словам, в настоящее время в столице госпитализированы двое пострадавших от вражеской атаки.

Позже он сообщил о возгорании еще в одном жилом доме в Подольском районе.

Обновленная информация

В 01:52 мэр Киева сообщил, что в Днепровском районе, где обломки попали в пятиэтажный жилой дом, есть разрушения на одном из нижних этажей, горят две квартиры.

Из дома эвакуировали 9 человек. Все службы работают на месте.

